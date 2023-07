«Tuve que ir a la clínica»: Pancha Merino revela el complicado estado de salud que vivió hace unos días

Recientemente en el programa Tal Cual, Pancha Merino, en compañía de Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela dio a conocer un complejo momento que vivió hace unos días producto de una enfermedad.

Esta situación provocó que la panelista del programa de TV+ haya tenido que recurrir a la clínica.

El complejo momento que vivió Pancha Merino

«Me sentía mal y ya me había dado antes pielonefritis. Me dolía la cabeza, tenía náuseas, no quería comer nada (…) Te duele hasta el pelo, ¡Todo!», señaló.

Ante esto Pancha Merino comentó que se comunicó su doctor comentándole los síntomas que tenía. Debido a esto le recetó algunos remedios.

«Me compré los remedios, pero los devolví (los vomitó), así que tuve que ir a la clínica, y claro estaba con una pielonefritis importante», comentó.

De acuerdo a Mayo Clinic esta enfermedad es una infección de las vías urinarias que requiere de atención inmediata para evitar problemas en los riñones.

«Cuento corto, me fui a la clínica, me hicieron los exámenes y ahí me pusieron medicamento a la vena. Y bien, me alivió la fiebre y los vómitos. Si al final uno tiene mucho asco, se siente muy mal», comentó Pancha Merino.

Posteriormente la panelista de Tal Cual realizó reposo en su hogar según consignó Mega.

Ante esto, Raquel Argandoña también contó su experiencia con una infección urinaria en un viaje que realizó a Miami.

«Me sentía tan mal, cómo sería que la gente me daba abrazos porque deben haber pensado que yo estaba en las últimas», señaló.

«Unas tercianas que te mueres, me sentía pésimo, y mis hijos llaman a Hernán porque yo estaba mal, adelantamos el vuelo», agregó Raque Argandoña

De este modo, una vez que llegó a nuestro país fue trasladada a la Clínica de Las Condes donde estuvo internada por varios días.

«Te sientes pésimo», finalizó la «Quintrala».