«Un canal sin escrúpulo»: el desubicado comentario contra Claudia Conserva y Pollo Valdivia que generó diversas reacciones

Fue el pasado 10 de julio cuando Juan Carlos «Pollo» Valdivia cumplió 57 años. Esto por supuesto fue celebrado en el programa de Claudia Conserva, lo que generó varias reacciones en las redes.

«Que suerte la mía de conocerte hace 33 años! Feliz cumpleaños @pollolibre66 Quiero estar siempre contigo, eres tremendo hombre! Estoy agradecida y mi admiración crece cada día», partió diciendo la animadora en su cuenta de Instagram.

Igualmente, a través de la publicación que acompañó con una foto de su esposo, Claudia Conserva expresó: «acá estoy mi amor! Viva y feliz 🥳Al fin volvemos a respirar 💫 Qué alegría Pollo!!! 🥳», remató en una publicación en la que compartió algunos momento de la celebración del especial fecha en «Claudia Conversa», el programa de TV+.

«Esta tarde a las 19:00 celebramos a @pollolibre66 🥳 @claudiaconversatvmas», escribió la conductora de televisión A través de este registro, se pudo ver el momento en el que Juan Carlos Valdivia apagó las velitas.

Las reacciones a la celebración de Claudia Conserva y el Pollo Valdivia

A través de la publicación que sumó más de seis mil me gusta, hubo cientos de reacciones que aplaudieron la interacción de la conocida pareja.

No obstante, la cosa no solo quedó en lo anterior pues hubo un mensaje que no cayó bien en los cibernautas. «Un canal sin escrúpulo, solo desean facturar», lanzó el usuario de nombre Claudio que dejó la patá en la caja de comentarios.

«Mala onda, amargado»; «Y los otros canales como crees que se mantienen. Mala onda tu comentario»; «Abuelito, no sea desubicado 😐, desee el bien»; «Sin escrúpulos venir a criticar! 😂»; «obvio, usted debe trabajar por amor al arte jaja k comentario tan lesoo»; «Yaa para tu show resentido, solo porque tú no facturas 😂😂😂😂», fueron parte de las reacciones que se pudieron ver en la cuenta de Claudia Conserva.