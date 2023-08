«Cantai como el pi…»: Hijo de JC Rodríguez y Fran García-Huidobro responde con todo a comentario mala onda

Joaquín Rodríguez, hijo de Fran García-Huidobro y JC Rodríguez, actualmente está impulsando su carrera como cantante urbano, donde se hace llamar «NineTeen Elevnn».

Se puede decir que va en ascenso, pues en julio se presentó en el Festival Aborigen y ahora lanzará una nueva colaboración con otro grupo musical a sus tan solo 18 años. Sin embargo, a pesar de sus logros, el joven ha sido blanco de constantes críticas por parte de los usuarios que lo siguen, tal como todo artista.

Aunque cabe destacar que el hijo de JC Rodríguez no se queda callado, pues les contesta y expone su nombre real por medio de las redes sociales.

«Cantai como el pi… pendejo ctm. Desagradai», fue lo que le escribió dicha persona. Y eso no es todo, porque luego de nuevo le contesto una historia añadiendo: «Cállate, feo ctm».

Ante esto, el retoño de las figuras televisivas no escatimó en contestar y poner sobre la mesa los mensajes. «Miren, un fan. Andai pendiente», respondió junto a un emoji de risa.

Las duras críticas que recibe el hijo de Julio César Rodríguez

Esto no es nuevo, puesto que Joaquín Rodríguez en numerosas ocasiones ha recibido comentarios pesados en sus redes sociales por parte de sus seguidores. Lo cual trata de tomar con humor, al mismo tiempo que los enfrenta.

Por medio de su cuenta de Instagram, el chiquillo expuso una situación que le colmó la paciencia. «Ya he tenido que lidiar con esto muchas veces. Así que prefiero decir y recomendar desde antes… si no te gustó la noticia, no vayas a tirar mala onda», luego de que se confirmara su presentación en un festival.

“No ganas nada más que dañarme a mí, que soy la persona detrás de la pantalla y a mi equipo que nos hemos esforzado mucho para llegar a lo más alto», cerró el hijo de Julio César Rodríguez.