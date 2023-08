«Avalan el bullying»: JC Rodríguez y Diana Bolocco son destrozados sin piedad tras fuerte polémica en Gran Hermano

Este domingo se vivió la Gala de Eliminación más polémica de lo que va de Gran Hermano Chile. Pues la octava eliminada, Trinidad Cerda pasó casi desapercibida tras la potente disputa que protagonizaron Lucas Crespo y Jennifer Galvarini «Pincoya».

Y es que momentos antes de que revelaran el nombre de la persona que debía salir de la casa, el tiktoker alzó la mano para hablar, lanzándose en picada contra de su compañera de encierro, con amenazas incluidas, que indignaron a los seguidores del espacio de Chilevisión.

En este sentido, Lucas dijo que Pincoya era «un guarén, un animal que nadie quiere en la casa, que destruye el hogar. Es un guarén de circo, le gusta la cámara, fingir, manipular».

Acto seguido, le lanzó una fuerte amenaza sobre lo que le esperaría si se quedaba en Gran Hermano Chile: «Te vas a quedar, pero lo vas a pasar muy mal, porque te voy a webiar yo», agregando que «vamos a fumigar, los guarenes no son bienvenidos en la casa».

Pero esto no se quedó ahí, ya que tras una intervención de Coni, aseguró tajantemente: «Te voy a webiar cada vez que hables, toda la semana, no vai a hablar nunca más fuerte, no sabí hilar más de dos palabras».

Todo esto en vivo y en directo a vista y paciencia de los animadores del programa, JC Rodríguez y Diana Bolocco.

La pasividad de JC Rodríguez y Diana Bolocco en Gran Hermano Chile

Dicho esto y al momento en que la discusión seguía escalando, el público empezó a manifestarse en contra de los conductores. Todo esto debido a que en ningún momento intervinieron o frenaron el discurso de odio de Lucas Crespo. Situación que ha hecho que sean acusados de «cómplices» de la violencia.

Los conductores de #GranHermanoChile debieron detener a Lucas. Fue un momento demasiado violento para la TV abierta. Más allá de la hora y de ser un reality, el tipo estuvo al borde de pegarle a Jennifer. Se le fue de las manos esta noche a CHV, se van ganar una multa del CNTV. — Rodrigo Munizaga (@rmunizagav) August 14, 2023

Diana y Julio César y la voz de Gran Hermano nuevamente dejan en claro que no saben conducir un reality. Raquel Argandoña (que animó Granjeras) o la Fran eran mucho mejor candidatas o cualquiera que supiera ser buen árbitro. — Rod (@rodrigomendozza) August 14, 2023

Hay que hacer denuncia a los conductores #Diana y #juliocesar dejaron que #lukas dijera lo que quisiera y amenazara con hacer los días imposibles a PINCOYA y la llamó Guaren varias veces .. SON LO PEOR COMO CONDUCTORES..DENUNCIAR SI O SI … DEJARON QUE PASARA POR EL RAITING — Jimena p_ (@marciajbp) August 14, 2023

#GranHermanoCHV De verdad que rabia que Diana y Julio Cesar han sido 2 veces cagones con el wn del Lucas, 1ero en su renuncia chanta que le dieron el perdonazo y ahora avalan la violencia y el Bullying, nadie dice nada. Y Diana es rostro de no al Bullying un chiste 😑😑🙄🙄🙄 pic.twitter.com/EjFIL1I3n8 — Cristian Retamales (@CristianReta03) August 14, 2023