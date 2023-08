Sebastián Ramírez cuenta la firme sobre supuesto ingreso al nuevo reality de Canal 13

Hace un par de semanas, se remeció el mundo del espectáculo tras darse a conocer la sorpresiva renuncia de uno de los participantes más icónicos del espacio, Sebastián Ramírez, quien se ha hecho toda una figura nacional luego de encerrase en varios realitys.

Pese a que recién había entrado a la «casa más famosa del mundo», Ramírez no aguantó más y decidió dar un paso al costado tras las constantes peleas que tenía con Constanza Capelli, con quien tenía una especie de relación.

Y es que curiosamente, su mediática renuncia coincidió con el esperado anuncio de un nuevo reality de Canal 13. Pues, tal como era de esperar, los internautas no demoraron en establecer lazos y generar diversas especulaciones al respecto. En este sentido, muchos tenían la duda sobre si la salida de Sebastián del espacio de Chilevisión tenía que ver con un posible ingreso a «Tierra Brava», programa que pronto empezará a grabarse.

Sebastián Ramírez despeja las dudas sobre su futuro

Sin embargo, el día de ayer todas estas teorías se esfumaron, puesto que por medio de un live de Instagram, el ex chico reality contó la firme con respecto a los rumores que lo vinculaban con su participación en Canal 13.

En este contexto, a Sebastián Ramírez le preguntaron sobre sus intenciones de participar en «Tierra Brava». A lo que el muchacho respondió sin ningún tipo de atado. «No puedo entrar al reality de Canal 13, porque tengo cláusulas de 6 meses con CHV. No me puedo ir ni cagando a otro canal hasta 6 meses. Estoy encadenado», comentó en una historia.

Dichos que pusieron la lápida a quienes querían verlo de inmediato en un nuevo programa de televisión, ya que los televidentes tendrán que esperar mínimo seis meses para saber cuál será el proyecto que tomará luego de estar en Gran Hermano Chile.