«Estoy pa la ca…»: Estas fueron las desoladoras razones por las que Lucas renunció a Gran Hermano Chile

Durante la jornada de ayer, Gran Hermano Chile sorprendió tras anunciar mediante sus redes sociales que un participante del reality renunció de forma definitiva.

Si bien en primera instancia no señalaron de quién se trataba, no tardaron en surgir rumores al respecto. En este sentido, el nombre que empezó a tomar más fuerza fue el de Lucas Crespo, ya que el joven ya le había comentado a Fran Maira sus intenciones de dejar el encierro.

Posteriormente, durante el episodio de la noche de este miércoles se confirmó lo que muchos pensaban, pues fue Lucas quien abandonó definitivamente Gran Hermano Chile.

Los motivos de Lucas para abandonar Gran Hermano Chile

Lucas Crespo, quien se transformó en el primer participante en abandonar el reality conversó con la voz de Gran Hermano para contarle los motivos de su decisión. Cabe destacar que estos están relacionados principalmente a problemas de salud.

«Me quiero ir de forma definitiva ya… estoy pa la cagá», partió señalando el joven, según consignó ADN.

«Me reactivé una hernia que tenía hace tiempo. Estoy todo el día pensando en el dolor, en que me duele… yo hasta acá llego», explicó sobre su salida de Gran Hermano Chile.

Posteriormente, Lucas Crespo fue al baño donde lloró y pudo desatar algo la pena.

Luego, el joven fue a conversar con Fran Maira, con quien estableció una relación durante su estadía en Gran Hermano Chile.

«Desde que tengo 15 años que no me gustaba alguien en la vida. La única razón por la que no me he ido es por ti», le expresó el joven.

Posteriormente, Lucas Crespo confirmó su decisión en el confesionario. Algo que sorprendió a sus amigos del encierro, mientras que múltiples seguidores de Gran Hermano Chile lo celebraron debido a ciertas actitudes que tuvo el joven con Bigote, la mascota de la casa.