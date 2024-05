¿Se acaba el romance? La confesión de Raimundo sobre Gala Caldirola: «Es mejor tenerla de amiga»

Al poco tiempo de su llegada a ¿Ganar o Servir?, Raimundo Cerda ya se convirtió en uno de los protagonistas del reality, esto gracias al incipiente romance que comenzó con Gala Caldirola.

Hay que recordar que desde el primer momento que ingresó al programa de Canal 13, el ex Gran Hermano mostró su interés en la española, quien no dudó en corresponder su amor, dándose su primer beso con tan solo unos días de conocerse.

Pero al parecer, Raimundo estaría teniendo algunas dudas de si acaso seguir su relación con Gala Caldirola. Al menos así lo dio a entender durante una conversación con su amiga Fran Maira, la que se mostró en el más reciente capítulo de la versión extendida de ¿Ganar o Servir?

¿Qué pasa con la relación de Raimundo Cerda y Gala Caldirola?

Resulta que la polémica chiquilla comenzó diciéndole: «Juega, pero cuando caches que se está enganchando le dices, ‘no quiero estar en una relación ahora’. Si es que en ese momento lo sientes».

«Yo creo que esta mina es muy intensa. Yo creo que es mejor tenerla de amiga», le contestó Cerda.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que tras los dichos de Raimundo sobre Gala Caldirola, Fran le aseguró que ya había perdido toda posibilidad con Oriana Marzoli. «Ya cagaste con la Oriana».

«Es que ella no es la misma onda (de Gala), va a esperar a que tú la busques, la hueona es una diva, no se va a arriesgar a que tú la rechaces», continuó.

Mientras que Raimundo no dudó en señalar que «no me gusta tanto eso… Yo la he buscado, le he hablado, pero si yo no le hablo, ella anda en su volá todo el día».

Por último, Fran Maira le explicó que «si ella cacha que no estás con esta hueona (Gala), obvio va a acercarse».