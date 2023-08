Mónica Ramos de Gran Hermano y su gran dolor: «He sido injusta con…»

Uno de los asuntos más hablados al momento de confirmarse quiénes formarían parte de Gran Hermano Chile fue la inclusión de Mónica Ramos.

Pues «la abuelita», además de llamar la atención por su edad, también se llenó de duras críticas luego de que una de sus nietas la funara a través de las redes sociales, donde la acusaron de «encubrir» a uno de sus hijos por «papito corazón». «Esta señora es mi ‘abuela’, pero jamás le he dicho así. Es la mamá de mi papá, un papito corazón que le debe 22 millones a mi hermano, hay demanda hace años y no ha pagado nada. Soy testigo de cómo ella ha encubierto a su hijo«, señaló la chiquilla en aquel momento.

A pesar de que la jugadora ha reconocido más de alguna vez que su retoño no ha cumplido con su rol de papá como se debiera, en la noche de este martes en conversación con Coni, afirmó que al compartir con personas más jóvenes, ha logrado ver las cosas de otra forma y empatizar con sus nietas.

En ese sentido, Mónica Ramos expresó: «Estando aquí valoras más las cosas de afuera», según consigna La Cuarta.

El mea culpa de Mónica Ramos en Gran Hermano Chile

Dicho esto, la concursante más longeva del reality complementó: «Yo he aprendido mucho sobre la juventud, porque de repente he sido injusta con mis nietas, creía que lo estaba haciendo bien como abuela, pero ese tiempo pasó y no me di cuenta».

Luego de ello, aseguró que cambiará su actitud con su familia cuando salga del encierro de Chilevisión. «Ahora voy a cambiar con mi nieto, lo voy a entender, porque viví con jóvenes”. “Le voy a dar un abrazo y que los voy a entender, que las cosas no son como yo quiero», cerró.