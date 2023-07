«Me lo prometió»: el palo sin filtro de la señora Mónica durante la ausencia de Julio César Rodríguez en Gran Hermano Chile

Gran Hermano Chile sigue entregando momentos que dan que hablar, tal como ocurrió anoche en la gala de eliminación antes de que se diera a conocer la salida de Estefanía de la casa-estudio ubicada en Argentina.

En ese instante, la señora Mónica sorprendió a la casa tras entregarle una respuesta a Diana Bolocco quien estaba conduciendo el reciente capítulo del reality.

¿Cuál fue el palo que lanzó la señora Mónica en el reciente episodio de Gran Hermano Chile?

Tal como se pudo observar en la gala de eliminación que tenía en peligro a los jugadores Estefanía, Jorge, Trinidad y Francisco, la animadora de Chilevisión se encontraba sola en la animación de Gran Hermano Chile.

Asimismo, fue en uno de los contactos previos a la eliminación de Estefanía que Diana Bolocco revisó la prueba de supermercado que provocó varias caídas de los jugadores de la casa. Una de ellas, fue la de la señora Mónica que fue comentada por la misma participante de 77 años.

«… Así que aprovecho de decirle a mi familia que no se preocupen, que se rían del golpe de su mamá y que no me pasó nada. Y que Gran Hermano estuvo muy preocupado por mí, por mi salud, porque cualquier dolor, cualquieracosa, tenía que avisarle al tiro a él. Pero sigo riéndome de mi caída», declaró la señora Mónica, previo a la consulta de Diana Bolocco sobre si le hicieron llegar una «gorra de baño».

La respuesta de la jugadora fue negativa e incluso apuntó a Julio César Rodríguez, quien no estaba presente en ese momento. «No, Julio César parece que es medio mentirosito, porque me lo prometió», lanzó la señora Mónica generando las reacciones de sus compañeros.

«No, no, fue idea mía señora Mónica. Lo que pasa es que Julito está con mucho trabajo. Yo me voy a preocupar para que le llegue la gorra para que se pueda bañar en la piscina. Ayudeme Gran Hermano po’, ayúdeme», remató Diana Bolocco en el espacio antes de seguir sus interacciones con Alessia, quien también tuvo un accidente en la prueba de supermercado.