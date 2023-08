¡Quedó la grande en Gran Hermano!: Cercanos de Lucas Crespo habrían agredido a familiares de La Pincoya

Sin duda alguna, la noche de este domingo se vivió una de las Galas de Eliminación más tensas de lo que va de Gran Hermano Chile. Pues Lucas Crespo no pudo ganarse a la audiencia y terminó siendo eliminado del encierro con la gran mayoría de las preferencias: 88,59% de los votos, frente al 11,41% de Jennifer Galvarini «Pincoya».

Sin embargo, lo más llamativo del capítulo vino después. Esto debido al comportamiento de los más cercanos del tiktoker, quienes estaban presentes en el estudio de Chilevisión y no escondieron su disgusto ante los resultados que arrojaron las votaciones.

En este sentido, cuando estaba por terminar el más reciente episodio de Gran Hermano Chile, por medio de las redes sociales, se estaban viralizando varios registros que aseguraban que la familia y amigos de Lucas Crespo habían partido a increpar a los cercanos de Pincoya.

Bajo este contexto, la usuaria de Twitter @gnftear expuso: «Estoy de público en el estudio y la familia de Lucas se fue en contra la familia de la Pincoya. ¿Y así después piden respeto y que entendamos que es un juego?».

En aquel momento y sin muchos antecedentes, comenzaron a generarse diversas especulaciones en la web, donde algunos seguidores del reality situaron a Fernando Altamirano «Bambino» en medio del conflicto, asegurando que también había insultado a los amigos de Jennifer Galvarini.

Escándalo en Gran Hermano Chile: La intensa discusión entre la familia de Lucas Crespo y los cercanos de Pincoya

Dicho esto, Carla Matutera, amiga de Pincoya, dio más detalles sobre el «encontrón» y se fue con todo en contra de Vicente Pickering, amigo de Lucas, quien además manejaría sus redes sociales.

«El amigo que le maneja el Instagram a Lucas, este muchacho, fue y dijo que la huevada estaba arreglada. Y lo le dije: uy, arreglado combina con picado. Oh, me salió frase sin mayor esfuerzo. Si hubiese querido no me hubiese salido. Y ahí empecé: La la lala lala. Y ahí me empezó a insultar y yo me enojé y le dije: ¿Tú conoces a la Pincoya? ¿Sabes quién es? ¿La conoces que hablas así de ella? ‘No’, me dice. ‘Tenga la bendición de no conocerla’… ¡La que tiene la bendición de no conocerte y no ubicarte es ella!», señaló Carla.

🔴URGENTE – INCIDENTES EN CHV🔴 Amiga de la Lulo y otras personas en el Estudio, afirman que la Familia de Lucagon y Bambino empezaron a gritar que el Programa estaba Arreglado, empezando a pelear con el publico de la Lulo#TheLulosShow pic.twitter.com/Aiy1ohNNOj — #TheLulosShow LUCAS 3331 (@gaaaaaaaaa4639) August 21, 2023