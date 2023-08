Revelan polémico audio que involucraría a Tonka Tomicic en el Caso Relojes: «Que se saque una joya que está ocupando en el matinal»

Recientemente, la periodista Laura Landaeta estuvo en Sígueme y te Sigo de TV+. En esta instancia se refirió su libro «Caso Relojes», el que involucra directamente a Marco Antonio López, también conocido como Parived y Tonka Tomicic.

De este modo, la comunicadora entregó detalles de la participación que habría tenido la reconocida animadora en el polémico caso.

La participación que habría tenido Tonka Tomicic en el Caso Relojes

«Ella comenzó comprándole a Vilches (Rey del Oro), hay facturas y cheques al respecto, le debe plata específicamente y en los negocios que Parived hace, los negocios mineros, ella también siempre está involucrada, de hecho involucra a amigos de ella en este negocio», mencionó Landaeta en el programa de TV+.

«En las escuchas telefónicas, además, uno puede evidenciar que ella está al lado de él todo el rato y le está dando consejos, le está diciendo cómo actuar, lo que tiene que hacer y en el entramado de la manera que vamos revelando varias cosas que vinculan a Tonka en esto», agregó.

«Los cheques de Tonka, incluso los mal firmados, están hechos por Tonka, los 76 cheques, los más de mil millones los invirtió ella. En el libro contamos otras historias que van develando el perfil de ella, que está muy lejos de ser una víctima de Parived, nunca me queda claro quién es víctima de quién», expresó la periodista

Además, la comunicadora reveló un polémico audio que habría recibido Tonka Tomicic.

«Además, no aparece en una carpeta investigativa, pero sí se realizó la grabación, donde Parived le dice a Tonka que se saque una joya que está ocupando en el matinal que hacía ella porque es robada y la pueden reconocer, no sé por qué no llegó la grabación a fiscalía, me mostraron y después no apareció nunca más», señaló Laura Landaeta.