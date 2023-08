«Sáquenlo de ahí»: La preocupante afirmación de Mauricio Israel sobre Arturo Vidal

Mauricio Israel volvió al centro de la noticia debido a unas nuevas declaraciones que ahora apuntaron a ni más ni menos que a Arturo Vidal.

No obstante, en esta ocasión el periodista deportivo no atacó al «king». Incluso, en esta ocasión se refirió al histórico volante de la selección chilena con preocupación al final del programa «Círculo Central».

Estas palabras vienen semanas después de asegurar que Arturo Vidal estaba pasando un «horroroso momento económico». La misma situación que lo llevaron a dejar de pagar la pensión a su expareja, Marité Matus.

El comunicador vuelve a hablar del «King»

«A mí lo que me preocupa es su ludopatía. Fíjese usted que me dieron este dato, confirmado, cuando (Arturo) Vidal no apuesta en las carreras del Club Hípico. la masa de apuesta baja en un 5%», comenzó señalando Mauricio Israel sobre la enfermedad que estaría afectando al histórico de La Roja, según pudo consignar La Cuarta.

Igualmente, el periodista deportivo dijo: «entre 1.200 y 1.800 millones son las apuestas en un día. Entre 60 y 90 millones apuesta cada vez Vidal. Por favor, ayúdenlo, sáquenlo de ahí», lanzó el también panelista de ‘Sígueme y te sigo».

¿Qué fue lo que dijo Mauricio Israel sobre Alexis Sánchez?

Hay que destacar que lo anterior no fue lo único que dijo el periodista deportivo sobre un histórico de La Roja. A fines de julio también apuntó a Alexis Sánchez debido a un inédito vinculo con la Universidad de Chile.

El periodista deportivo soltó una bomba en el programa deportivo «Círculo Central» durante el recién pasado domingo, donde se refirió a preocupante vínculo de Alexis Sánchez y su representante, el argentino Fernando Felicevich, con la Universidad de Chile.

Las pruebas fueron entregadas por el mismo comunicador junto a sus colegas, Marco Sotomayor y Cristián Arcos. En ese contexto, los periodistas deportivos apuntaron a una empresa creada en 2015 en un paraíso fiscal, la que estaría conectada con el tocopillano y polémico agente.

«Señores, por favor no especulemos más. Los verdaderos dueños de la Universidad de Chile son Victoriano Cerda, que está vendiendo Huachipato para transparentar su participación en la U, Patricio Kiblinsky, Fernando Felicevich y Alexis Sánchez», aseguró el periodista deportivo.

Asimismo, según rescató Publimetro, Mauricio Israel siguió entregando más detalles al decir que el histórico de La Roja y su representante tendrían un 19% del fondo que tiene la responsabilidad de admnistrar al «romántico viajero».

«Al que le guste bien y al que no, también. Y si no nos creen, bueno, aquí los esperamos», lanzó el comunicador y rostro de TV+ sin ningún tipo de filtro.