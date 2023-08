Tierra Brava: Ex animadora del Festival de Viña es la segunda confirmada en el reality de Canal 13: «No soy ese monstruo que el mundo pintó»

Hace unos minutos, Tierra Brava confirmó a su segunda participante, dejando la grande en las redes y generando mucha expectación con respecto a lo que se viene en el nuevo reality de Canal 13. Pues no es ni más ni menos que Eva Gómez.

Cabe recordar que entre 2011 y 2013, el Festival de Viña del Mar fue animado por una dupla consistente en Rafael Araneda y Eva Gómez. Fue la cúspide de la carrera de la sevillana, quien había saltado a la fama como animadora del programa de servicio “El diario de Eva”. Donde puso por siete años en pantalla los dramas personales de las tribus urbanas en voz de sus mismos integrantes.

A 10 años de ese último festival, la española regresará a la televisión en un rol completamente diferente: como la nueva participante confirmada del reality de Canal 13, “Tierra Brava».

Eva Gómez y su primera experiencia en un reality

“Me costó mucho tomar esta decisión. Después de haber aceptado animar Viña, es la segunda decisión más difícil que he tomado en mi carrera. Pero siento que este año ha sido para mí muy peculiar, lo inicié grabando una película (‘Noches de sol’, pronta a estrenarse) y pensé que quizá era una buena oportunidad cerrarlo entrando a un reality para poder mostrarme y volver a trabajar en comunicaciones, que es lo que me gusta”, comenta Eva sobre este nuevo desafío, agregando que sus hijos, Fernando, Matías y Triana, fueron fundamentales a la hora de decidirse.

“Ellos me motivaron y me animaron un montón. También me dieron el empujoncito para aceptar Viña hace 12 años, me decían que yo siempre les digo que tienen que ser valientes y que no hay que tener miedo. Estoy nerviosa, tranquila, contenta y con ganas de aceptar y de tomar este desafío con mucha alegría. Siento que la vida me pone esta nueva oportunidad, con un nivel de exposición semejante, y que seguramente me lo voy a tomar mucho mejor porque estoy más grande. Ahora estoy en el proceso de encontrarme, de volver a ser yo, valorarme y volver a mirar la vida de color de rosa”, reflexiona.

Para la ex animadora del Festival de Viña, el encierro va a ser una oportunidad de mostrarse por completo, con todas las facetas de su personalidad. “Van a descubrir todo de mí, porque en ‘El diario de Eva’ yo era una moderadora y estaba sola. Esto va a ser conocerme de veritas, con luces y sombras, en 360 grados. Yo soy buena para echar la talla, divertida, emocional, llorona, con carácter y buena para cantar. También me encanta compartir, soy súper mamona y muy maternal, buena para andar abrazando a la gente, bien de piel, buena para apapachar”, describe.

Sin embargo, dice estar siempre dispuesta a decir la verdad. “Soy deslenguada, digo lo que pienso, lo que es un bien en extinción y atesoro como gran herencia. Además soy bilingüe, te puedo mandar a la punta del cerro en español y en chileno. Que se metan con mi familia me enoja y me duele, y ahí me pongo seria. No me sacarán de mis casillas, ni vengo a pelear con nadie, pero soy buena para la ‘chuchá’”, reconoce.

Así, sostiene que hay un mito alrededor de su supuesto mal carácter, y que está totalmente injustificado. “No soy ese monstruo que el mundo pintó, además que yo nunca he tenido un enojo con nadie en la tele, jamás. Por eso creo que se va a desmitificar un poco lo que se dice de mí. Yo soy, como dicen en España, un perro muy ladrador pero poco mordedor. Soy signo Cáncer entonces soy llorona, sentida, me duele todo, tengo muchos cambios de emociones”, asegura.

En torno a las condiciones en que se vivirá el encierro en “Tierra Brava”, en un entorno de campo y con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez, la ex animadora del Festival de Viña dice no estar asustada. “Me gusta el campo y no le haré asco a nada. El glamour que viví en Viña fueron sólo 3 años de mi vida, no es mi realidad. A mí me da lo mismo mi look, soy una galla súper normal, no ando todo el día como en la tele, soy crespa y chascona y ando con pantalones anchos. Me preocupa más pasar hambre y el frío”, adelanta.

Acerca de su estado físico a sus 52 años, Eva dice que se ha preocupado de mantenerse activa siempre. “Entreno harto todos los días, lo que no significa que sea la más fuerte, pero sí voy a dar lo mejor de mí en las competencias. Probablemente hoy día puedo dar mucho más que hace cinco años atrás. Mi mayor competencia soy yo misma”, indica.