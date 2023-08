Vale Roth rompe el silencio tras rumores de infidelidad de su esposo

Durante estos días, Vale Roth se tomó un tiempo para contestar rumores sobre una supuesta infidelidad por parte del papá de su hija y esposo, Miguel de la Fuente.

Por medio de sus redes sociales, donde la ex Calle 7 acostumbra a mostrar registros del día a día con su pequeña retoña Antonia, esta vez la usó para dirigirse a sus seguidores y referirse a una copucha que le envió un usuario, quien le advertía que su marido tenía a otra chiquilla.

La reacción de Vale Roth ante supuesta infidelidad

En este contexto, partió diciendo a través de su cuenta de Instagram: «Me da risa porque según un personaje, Miguel es infiel, me es infiel. Me da mucha risa».

En esa línea, comentó que «ahora alguien se está creando como un Instagram que me manda ‘yo creo que tiene a otra, porque está muy desinteresado’», según consigna La Cuarta.

Por esta razón, su esposo sacó toda su furia y funó al tipo, acusándolo de andar «funando minas» y que anda diciendo «puras estupideces sin ninguna comprobación». A lo que Valentina Roth afirma: «No sé que le pasó a ese hue… se armó una película en su cabeza. No lo pesquen en todo caso».

Tras ello, subió otro video en donde la ex Calle 7 comenta que su pareja había asistido a un carrete. «Hay minas que son minas que son muy exageradas y no dejan que sus maridos salgan solos, a mí me da lo mismo», señaló. En este sentido, complementó: «Yo confió. Confió 100% en él, pongo mis manos al fuego por el Pochi, sí o sí».

Y para cerrar, Vale Roth expresó tajantemente y desechando el rumor que se ha tomado farandulandia por estos días: «Así que si lo ven ahí, me da lo mismo. Me mandan mensajes como ‘vi a tu marido carreteando’. ¿Y qué? ¿Qué me importa? Nosotros nos contamos todo».