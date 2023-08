¡Vuelve a las pantallas! Kike Morandé sorprende anunciando nuevo programa

¡Vuelve con todo! El connotado conductor de televisión, Kike Morandé, sorprendió a todos comunicando su regreso a las pantallas a través de un nuevo formato después de una exitosa carrera en la pantalla chica. Donde fue el rostro emblemático del programa de humor «Morandé con compañía» durante 20 años. Esta vez, Kike se embarca en esta nueva etapa para conectar de manera más cercana con su audiencia y expandir su alcance en plataformas digitales.

Con su podcast «Morandé Te Ve» como piedra angular de su estrategia digital, Kike Morandé busca ofrecer a sus seguidores contenido variado y entretenido. Manteniendo su estilo característico que lo ha hecho tan querido por el público a lo largo de los años. Desde anécdotas inolvidables, hasta entrevistas exclusivas junto a personajes del acontecer noticioso, el canal promete una experiencia única y emocionante para los seguidores de Morandé.

Kike Morandé y su nuevo podcast «Morandé Te Ve»

En su vuelta a los medios de comunicación digitales, por medio de Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, Kike estará presente en diversas redes sociales, adaptando su contenido a cada plataforma para garantizar una experiencia completa y atractiva.

Con respecto a su nuevo proyecto, el animador señala: «Estoy emocionado, muy contento y con muchas ganas de comunicar a través de las redes sociales. Es algo totalmente nuevo, indudablemente y más que nada me vino porque la gente me quiere y a cada rato, me decían: ya poh Kike, ¿Cuándo vuelve?».

A lo que agrega: «Ellos creen que el volver del Kike es como volver con todo Morandé con compañía, lo que hoy es prácticamente imposible. Pero voy a volver yo, en el fondo para agradecerle a la gente y poder darles un rato de entretención y compañía. Esto es como volver a mis inicios, como lo que hacía en “Cóctel”. Estoy súper lanzao, emocionado, con ganas y muy agradecido del cariño que todos me han dado y espero que se suscriban a nuestro nuevo canal de YouTube, porque lo único que tenemos son ganas”, expresó Kike Morandé.

El equipo de producción de Morandé Te Ve ha estado trabajando arduamente para crear contenido de alta calidad que refleje la personalidad y el estilo inconfundible de Kike. Además, se ha establecido una programación regular con publicaciones diarias y semanales para asegurar una experiencia consistente y atractiva para los seguidores de su podcast.