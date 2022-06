Los desconocidos detalles de la relación entre Cecilia Bolocco y Kike Morandé

Cecilia Bolocco tuvo una relación sentimental con Kike Morandé, su compañero en el programa de Canal 13, «Viva el lunes». En ese momento él estaba casado y la relación acabó en 1998. Esto ocurrió cuando el animador del recordado (y criticado por algunos) «Morandé con compañía», decidió recuperar su familia.

Pero este romance fallido está lejos de terminar, ya que Raquel Argandoña volvió a revivir la llama del tema en el programa de farándula, Zona de Estrellas.

¿Qué dijo de nuevo la Quintrala?

Según rescató La Cuarta, La Raca se pronunció cómo es de costumbre y se animó a entregar más detalles de la polémica relación de a fines del siglo pasado. «Yo nunca había visto a la Cecilia tan feliz como lo fue con Kike Morandé», lanzó Raquel Argandoña sobre su relación con Kike Morandé.

Además, aseguró que durante ese tiempo donde ambos famosillos se vieron envueltos esta relación, ella pudo observar con sacaban chispas en una gira de la Teletón. Asimismo, Raquel Argandoña que «danzaba arriba de las flores» cuando estaba con el animador de la pantalla chica nacional.

«Era la mujer más feliz del mundo. Kike la sacó de su rutina, la trataba distinto, se mataban de la risa», remató la Quintrala sobre el romance que ambos ratificaron años después por la ex Miss Universo y el ex conductor del extinto Morandé con Compañía.

Igualmente cómo destacó el medio antes mencionado, Cecilia Bolocco destacó a Kike Morandé como «un hombre muy importante» en su vida. «Tuve una relación que fue muy especial y también muy compleja con Kike Morandé. Pero a mí, más que encender la llama del amor, él me sanó en muchos aspectos; él hizo que yo me reinsertara también, de alguna manera, en Chile.», destacó la ex modelo nacional sobre la relación que duró casi dos años en entrevista con Iván Nuñez.