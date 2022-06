«Me fotografiaron en topless»: El duro momento que vivió Cecilia Bolocco tras filtración de fotos

Cecilia Bolocco es una figura más que activa desde hace un tiempo en sus redes sociales. La ex Miss Universo es habitual en su cuenta personal de Instagram con más de un millón de seguidores. Allí realiza distintas actualizaciones familiares y transmisiones en vivo muy habituales, donde charla extendidamente con sus seguidores.

A través de ese mismo medio, contó una compleja situación que vivió a inicios de siglo. Específicamente en el año 2007, época cuando estaba en Canal 13 trabajando en el reality show «Fama» junto a Sergio Lagos.

En ese contexto, se sinceró sobre un episodio que replicó la farándula nacional; una comprometedoras fotografías que captó un «paparazzi» en su casa en Miami, cuando ella estaba tomando sol en Miami, sin la parte superior de su traje de baño junto a Luciano Marrocchino.

Las consecuencias de la bomba farandulera

«Yo he estado cesante en mi vida y si recuerdo que fue un momento muy duro que se los voy a relatar, cuando a mi me sacaron aquellas fotos, se metieron en mi intimidad y me fotografiaron en topless en mi casa en Miami», inició Cecilia Bolocco a través de la transmisión en vivo de su Instagram.

Además, destacó que estaba trabajando en Canal 13 y que para el segundo semestre estaba planeado que ella estuviera en un estelar de la casa televisiva. Pero después de la filtración de fotos y los problemas presupuestarios del canal, el estelar se canceló y se cambió por un programa de baile.

«En vez de ofrecerme un estelar, el que tampoco iba a conducir, me ofrecieron ser una de las participantes. Ir como bailarina a un programa de televisión, con además muy poco presupuesto», agregó la conductora de tevé asegurando que era lo único que tenía en ese entonces y que «la habían basureado».

De la misma y según rescató La Cuarta, ese fue la explicación de su renuncia a Canal 13 y que posteriormente «se arrancó» al sur con Máximo Menem Bolocco, que en ese momento tenía solo cuatro años porque los canales de la pantalla chica la seguían.