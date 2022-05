¿Qué respondieron en Argentina por los dichos de Máximo Bolocco sobre la herencia de su padre?

Durante las últimas semanas la atención ha estado puesta en Máximo Bolocco. Y no solamente a temas relacionados a lo que se refiere su ascenso como rostro de la farándula nacional. Sino que por algo mucho más complejo; la herencia de su padre, el ex Presidente Argentina, el fallecido Carlos Menem.

En febrero del año pasado fue la muerte de politico trasandino, y hasta la fecha han existido coletazos por la división del patrimonio en los hijos de Carlos Menem.

Es por eso que desde Argentina el llamado de atención fue para el hijo de Cecilia Bolocco, especficamente de la nieta del ex Presdidente, Antonella Menem. Ella habló en Contigo en la Mañana y pidió que se involucrara más en el tema.

Yo estoy haciendo lo que me corresponde hacer, que pase lo que tenga que pasar (…) Hacerme presente en la herencia es lo que me corresponde. De ahí para allá no me meto. Se lo dejo a los abogados en Argentina», fue la respuesta del hijo de la ex Miss Universo según reportó el medio Tiempo X.

¿Cuál fue la reacción en la familia Menem?

Hasta Argentina llegaron las claras declaraciones de Máximo Bolocco sobre el patrimonio de Carlos Menem. Así lo reportaron a través de las pantallas de TV+, mediante el programa de farándula Me Late.

«Me parece perfecto que Máximo se haya presentado, es la parte que le corresponde por ley, por ser hijo de mi abuelo; me parece súper bien y correcto que se presente como heredero», respondió Antonella Menem en una declaración enviada por medio del panelista, Andrés Caniulef.

Pero la reacción de la nieta del politico trasandino fallecido tuvo un par de palabras más positivas para el hijo de Cecilia Bolocco. «Lo aplaudo y lo felicito por haber tomado esta decisión», complementó la hija de Carlos Menem Jr.