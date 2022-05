¿Qué dijo Máximo Bolocco sobre la herencia de su padre?

Maximo Bolocco se han mostrado muy activo en las redes sociales, tanto la suya como la de su famosa madre, Cecilia Bolocco. Con tan solo 18 años, el hijo de la ex Miss Universo se ha transformado en un importante figura pública que ha captado la atención de distintas marcas, para ser el rostro de la mismas.

Pero su aparición televisiva desde el capítulo del programa de Canal 13, «Socios de la Parrilla«, donde asistió con su madre, no ha sido el único aspecto importante en la palestra pública. Ya todavía está pendiente zanjar el tema de la herencia de su padre, el fallecido ex Presidente de la República Argentina, Carlos Menem.

¿Qué respondió Máximo Menem Bolocco?

Cabe señalar que en el proceso de repartición de la herencia del fallecido ex marido de la «chechi», han existido irregularidades. Estas han sido expuestas por Carlos Nair Menem, mediante su abogado y apuntando a Zulemita Menem, su hermana.

En este contexto polémico y convulso, Máximo Bolocco se manifestó por primera vez acerca este complejo proceso. Esto mediante una conversación exclusiva con el medio Tiempo X, donde expresó su postura ante el patrimonio de su padre fallecido.

«Yo estoy haciendo lo que me corresponde hacer, que pase lo que tenga que pasar», inició de entrada el hijo de la ex Miss Universo en el contexto de realización de un evento especial gastronómico.

Además, recordemos que Carlos Nair Menem acusó a Zulemita Menem de acaparar toda la herencia de el ex Presidente trasandino. Esto debido a que en el testamento del político fallecido, se indicó que todas las propiedades eran para la media hermana de Máximo Bolocco. Respecto a esta polémica información, el joven de 18 años tomó distancia y no quiso involucrarse en temas complejos.

«Hacerme presente en la herencia es lo que me corresponde. De ahí para allá no me meto. Se lo dejo a los abogados en Argentina», aseguró el ascendente rostro de la farándula nacional.