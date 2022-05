«Lo extraño todos los días»: Maura Rivera recordó a su cachupín en Instagram

No hace mucho que Maura Rivera comunicó una triste noticia relacionada a un miembro importante de su núcleo familiar. De esta forma, dejó bastante preocupados a sus seguidores, después de contar que estaba pasando por una difícil situación.

El problema era relacionado con un «lomito» de la ex chica rojo; Igor era el perrito que, a pesar de todos los esfuerzos de la medicina veterinaria, no pudo sobrevivir.

El cachupín había sido operado en tres ocasiones por cálculos renales y no pudo aguantar las consecuencias que le trajo en su estomago por una hernia.

«Igor ya está descansando. Ayer llevamos a los niños a que se despidieran de Igor y en la noche nos tocó el momento más difícil a nosotros dos: verlo partir», expresó Maura Rivera a través de su red social en una extensa y emotiva publicación.

«Es triste es angustiante, mis perros son mi familia no saben la pena que tenemos. Igor fue un ser tan especial lo acompañamos hasta su último respiro lo abrazamos lo besamos le hablamos y le agradecimos, dio la pelea hasta más no poder y nosotros hicimos todo lo que estuviera a nuestro alcance… pero no se pudo más», agregó en esa ocasión.

Rivera recuerda a Igor

Ahora, Maura volvió a la palestra luego de que compartiera otra imagen en donde recordó al difunto miembro de su familia. La bailarina rindió tributo a su cachupín compartiendo una seguidilla de postales, con una poderosa reflexión.

«No pensé que sería tan difícil despedirlo. Me lo imagino todos los días tomando sol como le gustaba o roncando en su casa; siempre con esa carita de tranquilidad. Para mí no fue solo un perro, se fue parte de mi familia y eso es doloroso. Lo extraño todos los días«, partió declarando Rivera.

Finalmente, agregó que ha recibido apoyo y que sus cercanos le «han mandado fotitos de él, agradezco enormemente el cariño de todos quienes se han manifestado de otra forma», concluyó, según reportó La Cuarta.

Mira las postales a continuación: