«Buen viaje al cielo guatón»: El complejo momento familiar que vive Maura Rivera

Maura Rivera forma parte del selecto grupo de famosillas que se mantiene activa en su Instagram, con más de un millón y medio de seguidores. Allí comparte fotos tanto de ella como de su familia, tanto humana como canina.

Es por eso que en su última publicación en su red social, comunicó un triste desenlace de un miembro importante de su núcleo familiar, que tenía preocupados a sus seguidores después de contar que estaba pasando por una difícil situación.

La conmovedora despedida al perrito

El problema era relacionado a un «lomito» de la ex chica rojo; Igor era el perrito que a pesar de todos los esfuerzos de la medicina veterinaria, no pudo sobrevivir.

El cachupín había sido operado en tres ocasiones por cálculos renales y no pudo aguantar las consecuencias que le trajo en su estomago por una hernia.

«Igor ya está descansando. Ayer llevamos a los niños a que se despidieran de Igor y en la noche nos tocó el momento más difícil a nosotros dos: verlo partir», expresó Maura Rivera a través de su red social en una extensa y emotiva publicación.

De la misma forma, la bailarina detalló «Es triste es angustiante, mis perros son mi familia no saben la pena que tenemos. Igor fue un ser tan especial lo acompañamos hasta su último respiro lo abrazamos lo besamos le hablamos y le agradecimos, dio la pelea hasta más no poder y nosotros hicimos todo lo que estuviera a nuestro alcance… pero no se pudo más», continuó declarando sobre el triste adiós a su perrito.

Pero a pesar del complejo momento, entregó buenas sensaciones tras la partida de Igor. «Me quedó tranquila porque fue un perro extremadamente feliz en la tierra y se fue lleno de amor», agregó sobre el canino que se fue al cielo de los perritos a los 8 años.