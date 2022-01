«Me emociona mucho»: Maura Rivera compartió historia de su perrito

La ex «Cocotera», Maura Rivera, compartió a través de su Instagram la historia de su perrito Simba, quien fue rescatado de la calle.

El video muestra desde cuando lo encontraron en mal estado botado en la calle, hasta los bonitos momentos junto a su nueva familia.

El emotivo registro de la familia González Rivera

«Hice este video para que conozcan cómo llegó y cómo está nuestro Simba», inició la bailarina en la publicación que se desarrolla con la triste canción «Over the Rainbow».

En el video se puede ver a Simba, antes de llamarse así botado en la calle y posteriormente rescatado por la fundación Ayuda Callejeros. Ahí fue cuidado y alimentado hasta que conoció a su nueva familia: La pareja del ex futbolista Mark Gonzalez y la bailarina Maura Rivera.

«No se si es la canción o su historia pero me emociona mucho verlo. La decisión más hermosa, una vez más gracias; a Ayuda Callejeros y Mark González porque la decisión no fue solo mía. Ojalá esta historia sirva para que se motiven adoptar», continuó la Cocotera en la emotiva publicación que mostró el crecimiento de Simba y todo el cariño recibido por su nueva familia.

La bailarina cerró asegurando que «cuando me preguntan qué raza es digo con orgullo: ninguna, es adoptado», cerró.

Las reacciones al tierno video

«Que lindo mi amor, sin duda la mejor decisión que tomamos. Que lindo verlo crecer y ver lo feliz que es. Es un agradecido y eso lo irradia», respondió el ex futbolista ante la cebollera publicación de su querida pareja.

El video que suma más de 40 mil me gusta fue replicado positivamente por los seguidores de la bailarina, que aprobaron de forma unánime la bonita acción de Maura Rivera.

«Las personas que aman a los animales valen oro», «Yo he igual he rescatado a dos de mis cuatro bebés perrunos», «Simba es muy feliz y agradecido», declararon algunos de los seguidores de la ex Cocotera.