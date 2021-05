La noche del lunes, el programa De tú a tú, tuvo como invitados a Maura Rivera y Mark González, quiénes conversaron íntimamente con Martín Cárcamo.

Durante la emisión la pareja habló de diversos pasados de su vida, pero especialmente de uno de los últimos vividos.

Ya que hace pocos meses Mark González vivió un infarto al corazón que los mantuvo muy angustiados como familia.

El futbolista relató que durante esa jornada sintió un dolor de pecho, sensación que se repitió durante cinco o seis veces antes. Por lo que se hizo un test de esfuerzo y electro que salieron con buenos resultados.

Pero finalmente, fueron los exámenes de sangre y preguntas claves, que ayudaron a que fuera diagnosticado con un infarto.

«Me estás hueveando, si tengo que ir a dejar a los niños al colegio», fue la primera reacción de Mark.

González agregó que, «lo que tenía una pericarditis, donde la capita del corazón se inflama y el miocardio también. Como se va inflamando, puede llegar a un punto en que pueda causar que el corazón no bombee adecuadamente y se puedan producir paros o cosas así».

La vivencia de su esposa

Maura Rivera también entregó detalles de como había vivido ella la compleja situación de Mark González.

Ella se había quedado en la casa, su esposo le había dicho que podía ser algo al estómago, por lo que siguió durmiendo.

Pero cerca de las ocho de la mañana recibió un mensaje de su esposo, contándole la gravedad de la situación.

«Fue un proceso de angustia tan fuerte que me empezó a doler el cuerpo. Me comencé a sentir tan mal, tan débil, el estrés y todo. Hasta que pude hablar con él y me cuenta la situación. Durante todos los días me puse en todos los escenarios», contó Maura Rivera.

Agregando que, «yo creo que es lo más fuerte que me ha pasado porque Mark no le toma el peso a las cosas, pero de verdad fue angustiante. Me puse en el peor escenario, miraba a los niños y pensaba en ‘¿qué les digo?’. Uno nunca se pone en el escenario de que a tu pareja le pueda pasar algo. Uno nunca piensa en esas cosas».

La bailarina contó que su esposo la puso al tanto de lo peligroso que era el estado de salud que estaba viviendo producto de su infarto.

«Él me dice, ‘esto puede terminar en una muerte súbita’. Ese es como el peor escenario. Me decía esto cuando yo estaba haciendo dormir a los niños (…) No podía salir a verlo. No podía dejar a los niños solos», comentó Maura Rivera.

Las reflexiones familiares

El futbolista aseguró que estuvo tres días internados y que su cuadro cardiaco fue asociado a un virus.

«Un virus que me atacó el corazón. Pero esta es la gran pregunta, las otras cinco o seis veces que me pasó antes, ¿eran virus también? Porque no tuve un cuadro de diarrea ni de fiebre ni de escalofríos. Me venían porque me venían. Esa es la pregunta que hoy tengo», detalló González.

Maura Rivera reflexionó sobre las vivencias que su marido había pasado en el último tiempo, como le afectó a ella y a su familia.

«Él había pasado situaciones límites con la muerte. Porque tuvo una experiencia con el fútbol. Pero no sé por qué yo tenía la sensación de que iba a estar todo bien. Esta es la primera vez que me pasa que siento que lo podía haber perdido. Es la primera vez que tenía esa sensación de angustia», sentenció la bailarina.