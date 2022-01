¡Lo dio todo! Monserrat Álvarez pagó apuesta y se tiró a la piscina en vivo

Un divertido momento se vivió al cierre del matinal Contigo en la Mañana, es que Monserrat Álvarez tuvo que pagar una apuesta en vivo que había realizado con Francisco Vidal.

Todo comenzó debido al pronunciamiento oficial del gabinete que acompañará al Presidente electo Gabriel Boric, información que se tomó gran parte de la televisión bien tempranito esta mañana.

Fue así como Monserrat Álvarez, Humberto Sichel (quién se encuentra reemplazando a Julio César Rodríguez por vacaciones) y el ex ministro Francisco Vidal, estaban al pie del cañón comentando cada una de las palabras del mandatario electo.

Sin embargo, en medio del análisis, se vivió un divertido momento que tuvo como protagonista a Monserrat Álvarez.

Apuesta y piscinazo

Hace unas semanas, la periodista Monserrat Álvarez, apostó con Francisco Vidal, de que en el gabinete de Gabriel Boric no estaría la centro-izquierda.

No obstante, tras los nombramientos, la periodista se percató que sus dichos no habían sido ciertos, ya que sí incluyó a partidos políticos anexos a la coalición de gobierno (Apruebo Dignidad), por lo que perdió la apuesta con el ex ministro.

Pero, pese a que iba a pagar su apuesta, el matinal continuó como siempre, haciendo los análisis pertinentes, sobre lo que se viene para el futuro gobierno del Presidente electo, Gabriel Boric, además, de comentar también el balance del Ministerio de Salud (Minsal), con el alza de casos.

Pero como no hay plazo que no se cumpla y deuda que no se pague, cuando faltaban cinco minutos para dar por finalizado «Contigo en la Mañana», vimos que tanto Humberto Sichel, como Monserrat Álvarez y Francisco Vidal, se trasladaron al frontis del canal.

¿La razón? Monserrat Álvarez tenía que pagar su apuesta y debía bañarse en una piscina.

Fue así que vimos que en la entrada de Chilevisión, había una piscina inflable, donde la periodista se tenía que bañar.

Finalmente, Monserrat Álvarez cumplió su promesa y se sumergió en el agua. «Está exquisita, la agradezco por que está tibia, está exquisita«, comentó la periodista tras dar su piquero.

