Angélica Sepúlveda hace bolsa sin piedad a Arturo Longton en El Purgatorio: «Sigues siendo el mismo patán de siempre»

En la noche de este jueves, el espacio de Canal 13, «El Purgatorio» tuvo como invitados a nada más ni nada menos que a Angélica Sepúlveda y Arturo Longton. Pues los ex chicos reality volvieron a encontrarse luego de ser protagonistas de fuertes discusiones en el reality de Canal 13, «1810».

En este sentido, en el programa conducido por Nacho Gutiérrez no dejaron pasar la oportunidad de solucionar sus problemas y arremeter con todo en contra del otro recordando las controversias que causaron en el antiguo espacio de telerrealidad.

Siguiendo en esa línea, Angélica Sepúlveda encaró a Arturo Longton, a quien le pidió explicaciones sobre su explosiva actitud cuando fueron compañeros. «“Han pasado 15 años y sigo manteniendo la misma postura de antes, creí que habías cambiado un poco, pero ahora en comerciales veo que sigues siendo el mismo patán de siempre», partió diciendo sin tapujos.

Lejos de quedarse allí, siguió con su potente descargo: «eres una misógino y no eres capaz de atacar a los hombres, siempre te vas contra nosotras las mujeres. Yo creo que es por tu inseguridad, no has aprendido a entender que hay una igualdad, porque siempre nos has mirado como pequeñas, como cosas, como objetos».

El descargo de Arturo Longton

Y como era de esperar, Arturo Longton no se quedó callado y se lanzó sin filtro. «Creo que son palabras absolutamente vacías, sin ningún contenido real, porque siempre he sentido amor por mi madre, por mi señora, amo profundamente lo que es la mujer».

Ante esto, aseguró: «Tú eres la única mujer con que he peleado en mi vida y fue en un reality, no en la vida real».

«Yo he sido capaz de pedir disculpas y tú también tienes que ser capaz de pedir disculpas por las cosas que has hecho», sentenció.