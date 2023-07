«¿Tan fome estará que…?»: Angélica Sepúlveda cuenta la firme sobre los rumores de su ingreso a Gran Hermano Chile

En el marco del regreso de los realities como Gran Hermano Chile y el próximo programa de Canal 13, la exchica reality, Angélica Sepúlveda, encendió los rumores de los que se encargó de aclarar recientemente en una entrevista.

Recordemos que la oriunda de Yungay aseguró hace un par de días que había recibido muchas invitaciones de la televisión durante el último tiempo, las que habría rechazado. Sin embargo, después de que los ofrecimientos habrían sido bajos en «lucas» y que el dinero habría subido actualmente, por lo que «se dejaría querer».

En ese contexto, la exchica reality habló con Página 7 para referirse a los rumores y a su disposición de volver entrar a ese tipo de programas en el que dijo presente en el pasado. Tales como Granjeras, Mundos Opuestos, 1810 y Volverías con tu ex?

¿Qué dijo Angélica Sepúlveda sobre el supuesto ingreso a Gran Hermano Chile?

«Solo me entero de cosas porque alguna persona me escribe, pero no entiendo bien el formato real», partió diciendo Angélica Sepúlveda sobre el reality de Chilevisión.

Igualmente, la exchica reality aclaró: «no es porque no vea televisión, solo que no tengo tiempo. Sobre todo porque en invierno me la paso de Yungay a Concepción, y atenta a responder a los Whatsapp de los clientes del local», agregó.

No obstante, pese a lo anterior, Angélica Sepúlveda no se cerró a ingresar nuevamente a un reality. «A mí me encantan los desafíos de estar en el encierro. Siento que no estoy tan mal físicamente como para aguantar un par de meses, si es que hay competencia», continuó diciendo.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que también se sinceró sobre la necesidad de la gente a entrar a Gran Hermano Chile. «La gente me escribe y dice: ‘¿Oye no me caes bien, pero haces falta en este programa’, y yo me pregunto, ¿tan fome estará que le pide a una persona que le cae bien que entre?, pero yo me río y me tomo todo con humor. Además, lo agradezco, porque es el cariño del público, y por la presión que hacen los televidentes me llaman los productores», manifestó Angélica Sepúlveda.

«Cuando entras a un reality tienes las expectativas de llegar a ganadora, pero van surgiendo cosas de repente inesperadas como me ocurrió con el último», contó la «fierecilla de Yungay» al medio antes mencionado, recordando su controversial salida de Volverías con tu ex? tras su polémica con Oriana Marzoli.