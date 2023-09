«Horrible lo que hizo, patético»: Destrozan a Raimundo tras provocar incómodo momento a Scarlette en Gran Hermano

Gran Hermano está viviendo un proceso de repechaje, sin embargo, también hay otros aspectos que preocupan y llaman la atención de los televidentes.

Tal es el caso de lo ocurrió con Scarlette en la más reciente fiesta del reality. La participante volvió a vivir otro incómodo momento que causó la molestia de los usuarios de las redes sociales, a solo días de lo ocurrido con el exjugador Rubén, quien fue expulsado del reality tras la denuncia de la joven quien dijo que el excarabinero la tocó sin su consentimiento.

En esta ocasión, la nueva innecesaria situación se llevó a cabo en el habitual «carrete» del programa, la que fue provocada por Raimundo. El participante que ha protagonizado diversas discusiones junto a Constanza «Cony» Capelli, ahora causó la molestia de los cibernautas tras golpear a Scarlette en su trasero con una cuerda.

Las despiadas reacciones de los seguidores de Gran Hermano contra Raimundo

«Y el Rancio paso re piola en esto, menos mal q el weon es un ‘caballero’. ASQUEROSO», escribió una cibernauta en su perfil de X (Twitter).

Cabe señalar que este momento se transmitió en la edición prime de Gran Hermano mediante las pantallas de Chilevisión. Además, la situación provocó muchas reacciones negativas contra Raimundo. Incluso, de preocupación por Scarlette ya que vivió una nueva innecesaria situación a menos de un mes de su ingreso a la casa.

«pero no ha hecho el ruido que merece esa escena la vdd, es abuso, literal»; «Horrible lo que hizo, patético»; «La cara de Eskarcita 🙁No merece esto»; «Pasaron esto en el prime y CERO importancia los animadores»; «Siempre le pasa a la skarlett, q se pasan de la raya con ella 😒¡que lata!»; «Fue fea está hueá y la producción no dijo ni pío ¿Como esto no se considera acoso?»; «Que íncomodo de ver la verdad, no se en qué contexto a alguien le gustaría que le hicieran eso 🫥», fueron parte de los comentarios que se observaron en redes.