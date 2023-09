«No para de pelear, cada día más tóxica»: Fans de Gran Hermano hacen bolsa a Cony tras nueva polémica con Raimundo

La distancia entre Raimundo y Cony continúa después de la gran pelea que tuvieron durante el fin de semana pasado, previo a la eliminación de Fran en Gran Hermano.

Lo anterior se puede observar en las interacciones entre ambos chiquillos, donde «Rai» sigue dólido por la agresividad de Constanza Capelli hace unos días. Por su lado, la chiquilla quiere acercarse al «galán», sin embargo, ella misma vuelve a recordar el motivo de su molestia lo que termina en una nueva discusión.

Por el lado de los televidentes y seguidores de Gran Hermano hay una postura más que clara. Ya que si bien los jugadores no olvidan lo ocurrido y el origen de la pelea, los fans del reality de Chilevisión tampoco dejan en el pasado lo que más destacan de lo que ocurrió: la negativa actitud de Cony.

Las reacciones del público tras la nueva discusión de Raimundo y Coni en Gran Hermano

En una reciente publicación del Instagram de Gran Hermano donde abordan un intento de conversar entre Rai y Cony (que terminó en una nueva pelea), los seguidores de la cuenta dejaron clarísima su postura.

«Coni al 3331»; «Tóxica»; «Deja tranquilo a Rai!!!! CONSTANZA 3331»; «Como que aqui no ha pasado nada 🤡»; «Bien gatito, hágase respetar ❤️»; «Coni… La placa te espera 🤭»; «No Rai, ahí no essss, correeeeee 😢»; «Tóxica la Constanza 3331»; «Me tiene chata la Coni! No para de pelear, cada día más tóxica!», son parte de las reacciones de los cibernautas tras la nueva pelea.