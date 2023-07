«Qué lástima que el Bambino…»: Fran García-Huidobro se lanza sin filtro contra Alessia de Gran Hermano Chile

El desafío de Coni Capelli y Fernando «Bambino» Altamirano que simuló una expulsión en Gran Hermano Chile dio bastante que hablar, tanto por la «broma» como por las declaraciones de Alessia que analizó la opinóloga Fran García-Huidobro.

La panelista oficial del reality de Chilevisión utilizó sus historias de Instagram para hablar de las declaraciones de la chiquilla, quien no se vio muy triste por la presunta salida de su pinche. «Yo vine acá por mí, no por una relación ni por él», fue parte de lo que dijo Alessia en sus declaraciones analizadas por Fran García-Huidobro.

¿Qué fue lo que dijo Fran García-Huidobro sobre Alessia en redes?

«Heavy lo de Alessia no, desnudándose de cuerpo entero, ‘yo vine aquí a ser cantante’, ¿A Gran Hermano?», partió señalando la panelista en sus historias, quien además hizo enfásis en la pregunta de Diana Bolocco que le consultó a la chiquilla si era pareja de Bambino. «Tal vez esta estrategia de Gran Hermano no es mala, porque se desnudan de verdad las relaciones, rarísimo», agregó.

De igual manera, Fran García-Huidobro complementó sus palabras diciendo: «te encargo las caras ahora que entraron de vuelta, qué lástima que el Bambino no vaya a ver las imágenes de lo que dijo Alessia, qué desgracia, porque ahí se daría cuenta. Cuando es genuino, es genuino, y cuando no lo es, ni aunque lo actúes, ni aunque seas la Carolina Arregui o la Claudia DiGirolamo, no resulta», añadió la integrante del panel de expertos del reality.

«Si yo fuera Alessia, querría que se abriera un hoyo en la tierra y me tragara, porque el Bambino no vio esto, pero nosotros si la vimos, si la escuchamos. Yo no sé si está en placa esta semana, pero creo que esto que ocurrió le va a quitar el cariño de mucha gente. Mal ahí po’ hija, mal. Y le insisto, esto no es The Voice, es Gran Hermano», siguió declarando Fran García-Huidobro en su perfil de Instagram.

Para culminar con sus palabras, la actriz dijo: «me cuentan que si la vio. Quiero decirles que lo que más me gusta de Gran Hermano son estas cosas, que son inesperadas y que desnudan y transparentan a las personas como realmente son, cómo conviven, cómo se relacionan entre ellos. Y si yo estuviera adentro, y si pudiera darle un consejo a Fernando, le diría amigo date cuenta», cerró la polémica opinóloga.