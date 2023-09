«Yo lo vi sufrir durante un buen tiempo»: Fernando Solabarrieta se sincera sobre el difícil momento que vivió uno de sus hijos

Nicolás, el hijo mayor de Fernando Solabarrieta, dio que hablar durante la última jornada tras anunciar su retiro de la actividad futbolística a sus 27 años. En ese sentido, el reconocido periodista nacional abordó la situación de su hijo que tuvo pasos por Chile, Estados Unidos e Italia.

«Retirarme fue una decisión difícil. A través de los años me pasó un montón de cosas, pero no quiero hablar mal de nadie. Lo que sí puedo decir es que mi carrera estuvo marcada un poco por el prejuicio. Se me cerraron puertas por ser yo, por ser hijo de, sin darme la oportunidad de mostrar mis condiciones», confesó Nicolás en conversación con Las Últimas Noticias (LUN).

Igualmente, en dicho diálogo el hijo de Fernando Solabarrieta entregó detalles de los malos momentos que vivió durante su carrera. «Empece a perder la motivación, fue la primera vez que no tenía ganas de entrenar y me di cuenta de que el fútbol había cumplido un ciclo en mí», agregó el retoño del icónico comunicador nacional.

¿Qué dijo Fernando Solabarrieta sobre el complejo momento que vivió su hijo?

«Para mí, honestamente, no fue una mala noticia, porque yo lo vi sufrir durante un buen tiempo. El fútbol es muy complicado y yo pensaba que a estas alturas mejor que se dedicara a lo que él estudió», comenzó diciendo Fernando Solabarrieta en entrevista con Publimetro.

De igual manera, el periodista chileno aseguró que su hijo jugaba muy bien e incluso destacó su llegada a Palestino. Sin embargo, afirmó que a su hijo no se le dieron las cómo se esperaba.

«Lo vi sufrir en el tema de encontrar equipo, entonces pienso que la decisión de retirarse fue lo mejor», complementó Fernando Solabarrieta, quien añadió que habló muchas veces el tema con Nicolás y que cuando llegó una oportunidad de irse a Dubai, la decisión de retirarse tomó fuerza.

Finalmente, el reciente fichaje de Chilevisión afirmó le que parecía bien la determinación que tomó su hijo. Además, destacó que Ivette Vergara apoyo mucho a Nicolás en el ámbito futbolístico, aunque él no estaba muy convencido por lo duro que era el rubro. Mientras que a lo relacionado con la tristeza de su retoño tras el retiro, Fernando Solabarrieta dijo: «yo creo que ya hizo el duelo».