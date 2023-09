Fran Maira adelanta cuál será su estrategia de vuelta en Gran Hermano: «Voy full team…»

Hace unos días se realizó el repechaje de Gran Hermano Chile, donde los participantes que siguen en el encierro, debieron votar por sus excompañeros que quieren ver de vuelta en la casa más famosa del mundo.

Pero sin duda que lo que más sorprendió al público de esta temática, es que son ni más ni menos que cinco los jugadores que estarán de vuelta en el reality de CHV. Por lo que al final, Francisco Arenas, Alessia Traverso, Sebastián Ramírez, Estefanía Galeota y Fran Maira llegarán a la casa.

Y sin duda que esta última es la que ha generado más polémica con su futuro reingreso, pues hay que recordar que su eliminación se vio marcada por las feas peleas que protagonizó con Cony Capelli y Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini, donde casi terminó a las manos con la chilota.

Es en este contexto que, Fran Maira conversó con Página 7, donde se refirió a la estrategia con la que llega de vuelta a Gran Hermano, tras estar en el mundo real y ver cuál es la percepción del público en el exterior.

¿Cómo será el regreso de Fran Maira?

Resulta que al ser consultada si acaso se iría en contra de Cony o Ignacia Michelson, la joven de 23 años afirmó que «la verdad no voy por nadie, voy por mí, no me interesa nadie de la casa, voy full ‘Team Seba’, así que no voy por nadie en realidad. No voy a competir con nadie, no hay competencia».

«Voy a pasarlo bien, voy a disfrutar, voy a darlo todo, iré un ratito, hacer lo que tenga que hacer, pero eso, para mí no es tema», continuó Fran Maira.

Por último, la influencer no descartó arreglar su relación con Jennifer. «Con Pincoya quizá tengamos alguna conversación, es con la única que creo que si quedó una conversación pendiente».