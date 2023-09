«La hija de Don Francisco»: Nueva confirmación del reality de «Tierra Brava» genera diversas reacciones

El próximo reality «Tierra Brava» de Canal 13 comenzó con todo la semana, pues confirmaron al décimo tercer participante. Él Simón de la Costa, también llamado por sus amigos «Mona» por «Simona». A veces, en Internet, aparece con segundo apellido Kreutzberger, aunque no tiene parentesco con Mario «Don Francisco» Kreutzberger.

«En una época me ponía ese apellido. Sólo me estaba haciendo cargo de lo que la gente quería, porque en redes siempre me comentaban que era muy parecido a Vivi Kreutzberger. Crecí viendo ‘Gigantes con Vivi’. Amo a la Vivi, la encuentro súper simpática, sana, y me encanta que se me vincule con eso», contó Simón de la Costa, quien generó diversas reacciones en las redes tras la ratificación de su presencia en el nuevo programa de telerrealidad.

«LA REAL REINA DEL REALLITY 🥇❤️»; «La hija de don Francisco la viví 😂»; «De las regias también andan en micro, al Reality de las estrellas ❤️»; «ESO MI NIÑA!»; «La Vivi Kreutzberger 😱»; «Que buena que la vivi kreutzberger vuelve a la tv 😍»; «Vuelve Gigantes con Vivi 🔥»; «No me gusta 😢», escribieron algunos cibernautas en el perfil oficial del reality de Canal 13.

¿Quién es Simón de la Costa?

El nuevo confirmado es un joven psicólogo y figura de las redes sociales que destaca por su gran altura, su llamativo look y su personalidad apabullante. Con 26 años y más de 80 mil seguidores en TikTok, el nuevo confirmado del reality «Tierra Brava» asegura que su sello es la autenticidad.

«Donde pongo la pata, mi amor, nadie me olvida. Dentro mío tengo algo tan grande y tan poderoso que llena todos los espacios. A veces me dicen ‘Huracán Mona’, porque traigo la fuerza del mar, de la disidencia y de la bohemia», dijo el nuevo participante del programa de Canal 13.

Disidencia, porque Simón se identifica como «persona trans no binaria y queer (…) Tiene que ver con la responsabilidad política de ser contestatario a la imposición del heteropatriarcado. Transito en toda esa expresión, para mí el género no es algo que exista en mi vida», explicó Simón de la Costa.

Con 1,92 metros de altura y 120 kilos de peso, dice que desde ya se siente ganador del reality, pero que conoce sus limitaciones físicas. «Soy grandota, tengo fuerza y me encanta correr. Me mantengo bien, mi único desafío va a ser las pruebas aeróbicas o de escalar cosas. Pero para mí entrar ya es ganar, porque entro y represento a tanta gente y tanto territorio, que eso ya es un logro. Yo siempre gano», aseguró el nuevo confirmado del espacio que llegará a las pantallas de Canal 13 el próximo 1 de octubre a las 22:00 horas.