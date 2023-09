«Mucha gente afuera cree que…»: La polémica pregunta sobre Cony que respondieron exparticipantes de Gran Hermano

Scarleth Labra, Maite Phillips y Viviana Acevedo siguen dando que hablar afuera de Gran Hermano, debido a las distintas declaraciones que han dado fuera de la casa más famosa del mundo.

Tal fue el caso de la reciente aparición de las tres chiquillas en el podcast «MaxStage» del experiodista de Canal 13, Max Collao, quien realizó una polémica pregunta sobre ni más ni menos que Cony Capelli.

Recordemos que Maite fue la cuarta participante en dejar la casa con un 90,04%, Viviana fue la séptima eliminada con un 93,31% y Skarleth fue la décima en salir de la casa con un 81,51% de los votos del público.

¿Por qué nadie enfrenta a Cony?

Fue durante la conversación en el mencionado programa cuando el comunicador lanzó que él no entendía la razón por la que nadie enfrentaba a Constanza Capelli.

«¿Por qué alguien no saca esa personalidad, y le para los carros de una y chao nomás? Bueno, la Pincoya tiene como esa perso’, ¿o no?», preguntó Max Collao a las tres chiquillas que pasaron por el reality de Chilevisión.

Asimismo, la primera en tomar la palabra fue Maite Phillips quien declaró: «O sea, o siento que al final, si es que te la agarrai con una persona, agárrate con esa persona y no con la casa completa», dijo por su lado la exjugador.

Por su lado, Viviana Acevedo también tomó la palabra e indicó: «la persona que le pare los carros se va la próxima semana, y se va con funa, amenazas de muerte, van a la casa, y toda la hue… Así es gente, para que lo sepan», acotó.

¿Cómo sabían que se irían antes de ser eliminadas?

Max Collao volvió a tomar la palabra y quiso saber cómo se daban cuenta de lo que había manifestado Vivi. En ese instante, Skarleth Labra alzó la voz y respondió:

«Porque mucha gente afuera cree que uno no sabe cosas, y no es que nos cuenten, sino que uno se va dando cuenta por las placas, por las cosas que hacen, a quién lo salvan primero (el público), no es que uno no sepa que se va a ir, ¿cachai?», argumentó la joven de 18 años.

Igualmente, Skarleth explicó: «cuando yo caí en placa con ella (Constanza) y con todos los chicos yo sabía que me iba a ir, y lo acepté al tiro. Pero yo creo que la gente se va porque ella (Cony) nunca se ha olvidado que hay cámaras, entonces ha sabido muy bien cómo trabajar, y nosotros nos olvidamos, por eso la cagamos», cerró la chiquilla.