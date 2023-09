«No soy ninguna víctima, pero tampoco una criminal»: Anita Alvarado rompe el silencio tras polémica detención en el aeropuerto de Santiago

Anita Alvarado volvió a la polémica durante las últimas horas, sin embargo, no fue por unas polémicas declaraciones faranduleras, sino que por una polémica detención en el aeropuerto de Santiago.

El hecho ocurrió durante la noche del viernes recién pasado, donde según lo informado por Policía de Investigaciones (PDI), la ex geisha chilena habría agredido a un funcionario policial.

«El día de ayer, a eso de las 22:00 horas, una mujer mayor de edad ingresó a la sala de embarque del Aeropuerto Internacional de Santiago, con el propósito de acompañar a una familiar que iba viajando», señaló el subprefecto de la PDI, Juan Calatayud, según rescató Mega.

Asimismo, el mismo hombre entregó más detalles de la polémica situación de la famosilla nacional. «En ese momento esta mujer (Anita Alvarado), intentó evadir el control migratorio, siendo detectada por un funcionario de la PDI, que la conminó a salir del lugar (…) Dicha mujer le propina un golpe de puño en el rostro al oficial de la PDI, siendo detenida y reducida por infracción a la ley 2.460 por agredir a un funcionario en acto de servicio», detalló.

¿Qué respondió Anita Alvarado?

El tema no solo se quedó en lo anterior, pues la misma famosilla nacional respondió mediante su Instagram. La ex geisha se activó en su perfil oficial para entregar su versión de los hechos, junto con compartir fotos de las lesiones que tiene en sus brazos.

«Estaba acompañando a mi amiga corriendo a que pudiera tomar su vuelo porque se nos pasó la hora», partió relatando el querido y conocido rostro a nivel nacional.

«Con la adrenalina pasé accidentalmente a un lugar donde no podía ingresar y así quedé (con lesiones físicas) el mal trato de un funcionario de PDI, el cual me trató como delincuente y criminal, tirándome al suelo, y con la caída moviéndome el hueso de la muñeca y dejándome con varios moretones en partes de mi cuerpo. Sin contar los dolores que me dejó en la cervical, los cuales me tengo que ir a ver mañana», continuó contando Anita Alvarado en su cuenta durante la noche del sábado pasado.

Igualmente, después de referirse a todo lo que vivió, la famosilla entregó su opinión de lo ocurrido. «(Fue) un hombre más grande que yo, una mujer que no merecía este trato. NO soy ninguna víctima, pero tampoco una criminal. Lo más impresionante es que ellos fueron los que mandaron el comunicado a la prensa», expresó la figura de la pantalla chica nacional.

Para terminar, Anita Alvarado lanzó una potente frase para rematar sus dichos. «Las cámaras del aeropuerto mostrarán la verdad y quien empezó con los malos tratos», cerró.