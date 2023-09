Quevedo remece las tendencias musicales de Chile con «Buenas» en colaboración con Saiko

Quevedo volvió con un nuevo tema después de pegarse a nivel mundial con el hit «Columbia», que ya suma cerca de 300 millones de reproducciones en Spotify y más de 78 millones de vistas en YouTube. En esta ocasión, el lanzamiento fue en colaboración de un joven colega español, Saiko, con quien ya salió a pegarse con temas como «Jordan I» junto a La mano de oro y «POLARIS – Remix» que también montó a Mora y Feid.

La tercera colaboración de entre Quevedo y Saiko se llama «Buenas», que se estrenó el pasado 22 de septiembre en las plataformas de música y con su videoclip oficial que ya tiene dos millones de vistas en YouTube, y que se posiciona en el lugar 16 de las tendencias musicales de Chile.

Lo nuevo de Quevedo junto a Saiko

El nuevo «palo» del artista canario contó con publicidad en las calles de Madrid. Incluso, la promoción del tema fue la excusa perfecta para que ambos destacados exponentes españoles realizaran un concierto gratuito en conjunto.

Cabe destacar que la canción consiste en el relato de una historia de amor que se quedó a medias. «Mami, no pierdo la fe. Y aunque no sigas con él, tú sabe’ que el ego nos mata. Mai, te quiero ver, sueño que me hablas, bebé. Y aunque despierto y no estés, no existe razón pa’ que estemo’ tan cerca, y tan lejo’ a la ve’, yeah», señala el coro interpretado por Quevedo.

«Buena’, no quisiera molestar, pero hace tiempo que no sé de ti y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamo’ el miedo atrá’? Retomamo’ lo que dejamo’ a la mitad ¿Es demasiado tarde o no? Buenas noches, yeah», remata la canción con las voces de Quevedo y Saiko en conjunto, cerrando por lo alto un tema que sonará muy fuerte en las presentaciones de ambos artistas.

Recuerda que Quevedo vendrá a Chile el próximo 4 de diciembre al Movistar Arena en el marco de su gira «DQE TOUR». Las entradas ya están practicamente agotadas (solo queda la opción de silla de ruedas/acompañante) mediante el sistema de PuntoTicket.