«Soy como una Junior Playboy en mujer»: Confirman a nueva participante del reality «Tierra Brava»

Tierra Brava continúa sumando nuevos participantes a poco tiempo de su estreno el domingo próximo 1 de octubre a las 22:00 horas a través de las pantallas de Canal 13.

En esta ocasión, desde el autodenominado «canal de los realities» confirmaron a la joven de 31 años, Camila Arismendi. Ella se hizo conocida por ganar el programa de imitadores «Yo Soy» imitando a Cecilia, la Incomparable, cuando tenía 19 años. Once vueltas al sol después volvió a otro canal para imitar a su ídola quien falleció el pasado 24 de julio.

Ahora, la chiquilla se prepara para el gran desafío de entrar al reality de Canal 13. «Nunca me habían ofrecido un reality, y estoy muy feliz. Es la oportunidad más grande que he tenido, me cayó del cielo. Todas las noches yo prendía un incienso pidiendo que me llamaran a un programa. Nunca me han conocido como Camila, y voy a aprovecharlo al máximo, me mostraré tal como soy, sin caretas», aseguró Camila Arismendi.

Su favorito dentro de la casa y su ingreso al reality

Otro aspecto a recalcar de la nueva confirmada de «Tierra Brava» es que le gusta mucho es la televisión, ya que su sueño es llegar a ser animadora.

«Me gustaría tener una carrera en televisión, me encantaría ser como la Karen Paola o la María José Quintanilla. Además desde chica veo todos los realities y yo siempre decía que quería estar en uno. Mi favorito era ‘La granja’, porque era campo y tenía competencias», afirmó la chiquilla.

De hecho, su chico reality favorito será uno de sus compañeros de encierro en el programa de Canal 13. «Junior Playboy es mi favorito. Me encanta su personalidad, me identifico con él. Siempre digo que soy como una Junior Playboy en mujer, me gustaría mucho conocerlo. Creo que me llevaré bien con él, quiero ser su amiga», confesó Camila Arismendi, junto con agregar que el chico reality tiene su misma forma de ser.

«Mi aporte en el encierro va a ser la alegría, porque soy muy chistosa, chispeante y dicharachera. También tengo mi lado ingenuo porque me entrego 100% a las personas y eso a veces me juega en contra, porque me fallan. Soy muy paciente y dejo pasar muchas cosas, pero tengo mi límite. Cuando es mucho, ya me encuentran», sostuvo.

Y aunque las competencias físicas no son lo suyo, dice que está dispuesta a todo. «Yo creo que podría llegar a la final porque soy muy espontánea, alegre y sincera. No tengo espíritu de líder en las competencias, pero soy buena para correr y le pongo empeño», declaró la nueva confirmada para «Tierra Brava».