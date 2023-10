«A veces los productores no escuchan la voz del pueblo»: Fanny Cuevas cuenta la firme sobre su presunto ingreso a Tierra Brava

Poco tiempo después de lanzarse contra Angélica Sepúlveda por su ingreso al reality «Tierra brava», Fanny Cuevas se refirió a sus posibilidades de entrar al programa de Canal 13, no sin antes de realizar una potente reflexión.

«Y para los que creen que necesito entrar a un reality o creen que subí todos los comentarios de la gente para llamar la atención, les comento que no es así», partió diciendo la chiquilla. «Yo no sólo estuve en 2 realities, estuvo en el reality más bueno de la historia de los realities y aparte gané! Pero muchos pasan por uno pero ganarlo? No cualquier bebés. Y aparte gané un viaje a Barcelona con Arturo Longton, porque fui la más votada por el público por lejos!», complementó la ganadora de Mundos Opuestos 2.

Asimismo, Fanny Cuevas señaló: «así que no se confundan! Subí lo que opina la gente porque soy del pueblo y a veces los productores no escuchan a la voz del pueblo! Más que nada es eso! Que gracias a Dios no tengo necesidad! Jamás va a haber un reality como los de Sergio Nakazone. Aunque lo copien su formato, trabajen con su equipo jamás! Nunca habrá una mente tan maestra como él también es uno de los motivos que me hizo desistir», aseguró la chiquilla.

Para finalizar, la también cantante cerró con una frase que puso punto final a su participación en el reality Tierra Brava. «Lo siento mucho por esas personas que esperaban mi regreso», remató.

Los palos de Fanny Cuevas a Angélica Sepúlveda

La joven causó revuelo en la mencionada red social con su poderoso mensaje dirigido a Angélica Sepúlveda. «Vieja ridícula» marcó el inicio de las palabras de Fanny Cuevas en sus historias. No obstante, ese fue solo el aperitivo antes de lanzar un fuerte ataque contra la ganadora del reality Granjeras en 2005.

«Que alguien me explique a quien le ha ganado esta hueo… mala! Que no se acuerda que no llegó ni a la final en Mundos Opuestos 2. Vieja cu… no se aburre! Va a entrar con bastón. Quiere ganarle a Arturo que no se puede ni la raja. Conmigo quedaste chica, vieja, fea y mala competidora«, arremetió la ex chica de reality, añadiendo: «que hueá Canal 13, la gente no la quiere ver», dijo la ahora cantante.

Fanny Cuevas no se detuvo y continuó compartiendo la bandeja de entrada de su Instagram, donde recibió numerosos mensajes en respuesta. Ella respondió a cada uno de los mensajes que llegaron a su cuenta.

«Me han llegado muchos mensajes de personas que piensan igual que yo! Y agradezco el tiempo que se dan para escribirme. Para los que tiran mierda y dicen que no me llamaron, les cuento bebés que se aburrieron de llamarme!!!! Y no les quedó de otra que llevar a la momia. Más vieja y más barata«, concluyó Fanny Cuevas en su perfil oficial.