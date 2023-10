«No veo más su programa cu… fome»: Las diversas reacciones que dejó la nueva renuncia en Gran Hermano

Una nueva renuncia se confirmó en Gran Hermano Chile durante la tarde de este jueves 19 de octubre. Este nombre se suma a las renuncias de Fede Farrell, Ignacia Michelson y Fran Maira.

De acuerdo a lo informado por Chilevisión Noticias, la nueva salida del reality de Chilevisión fue Catalina «iCata» Salazar, quien renunció al encierro recientemente.

«La influencer ya le comunicó la noticias a sus compañeros, quienes la intentaron convencer de continuar dentro de la casa estudio. Sin embargo, la streamer argumentó que tiene motivos personales más fuertes que la llevaron a tomar la decisión», señalaron en el sitio web de la señal privada.

Cabe destacar que la chiquilla todavía no deja la casa, pues su renuncia se comunicará de forma oficial en el programa en vivo de esta noche a las 22:30 horas después de Chilevisión Noticias Central. En ese momento se dará a conocer que ella será reemplazada por antiguo jugador de Gran Hermano.

Las reacciones de los seguidores de Gran Hermano después de conocer la salida de iCata

Hace muy poco se publicó un meme en la cuenta de Instagram oficial de Gran Hermano Chile. En ese registro, se puede observar a Jorge Aldoney y Skarleth Labra, además de la nueva participante que dejará la casa-estudio ubicada en Argentina.

Por supuesto que esto provocó una serie de comentarios por parte de los cibernautas, quienes no aprobaron la salida de Catalina Salazar.

«Si renuncia @icata no veo más su programa ql fome !»; «Ahora va entrar Bambino 😂😂»; «estoy tan triste»; «Uiiiiiii!!! Me sorprende la noticia!!! 😒😒😒»; «Entró después pero se hizo querer mucho ❤️»; «A este ritmo entra Ariel con sus autovotos 😂»; «Ahora si no lo veo mas 😢»; «Se sabía del día 1 jajaja reality pa malo jajaka»; «El reality de las renuncias jajaja», fueron solo algunos de los comentarios que se pudieron ver en el perfil.