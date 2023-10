«No me gusta pelear por estupideces»: Auditor llama a El Show de la Tencha tras discusión con su polola y le sale el tiro por la culata

Nuestra abuelita Hortensia recibió un llamado de muyayo que estaba acomplejado tras pelear con su pareja. Sin embargo, las dudas quedaron en el pasado después que la chiquilla completó la información del problema tras contestar el llamado en el Show de la Tencha.

Revisa el audio del momento a continuación:

Un auditor de 44 años y de nombre Carlos se puso en contacto con nuestra querida Tenchita con el objetivo de hablar sobre un problema que tenía con su polola, tras una discusión que ocurrió el fin de semana pasado. «Yo la noté que varios días andaba media distante, entonces el sábado le pregunté (el motivo de la presunta actitud con él) y no le pareció que le haya preguntado», dijo el muyayo ante las consultas de nuestra Tenchita Salvaje.

El hombre aseguró que su polola dijo que los «rollos» eran de él, por lo que nuestra abuelita Hortensia accedió a contactarse con la chiquilla de 43 años que está en medio de la polémica con Carlos. «Lo que pasa es que ese día (sábado) tuvimos una convivencia en la casa de ella y yo no andaba muy contento por su actitud que había tenido entre el jueves y el viernes (la notaba demasiado distante)», continuó diciendo Carlos al aire de la 92.5.

«No sé que le pasa ella, eso me gustaría saber», afirmó el muyayo sobre su pareja de nombre Milay, quien contestó el llamado de nuestra abuelita Hortensia y aseguró que estaba ocupada, pero de todas formas accedió a conversar y confirmó que no quería terminar con el chiquillo que estaba llamando.

«No me gusta pelear por estupideces, no tengo tiempo para eso. Si estoy con alguien es para que me haga feliz y ya», expresó por su lado quien afirmó que «trabaja mucho». De igual forma, las versiones contrarias continuaron a través del aire de Radio Activa, pues la situación se le dio vuelta al muyayo que finalmente se disculpó con su polola. «Que deje su show que no hay tarima», remató diciendo la chiquilla en el contacto con la Tenchita.