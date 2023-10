Cathy Barriga cuenta la firme de por qué rechazó entrar a Tierra Brava: «Siento que la falta de respeto…»

Hace un tiempo, comenzó a circular la información de que Cathy Barriga estaba en conversaciones para sumarse ni más ni menos que a Tierra Brava, lo que al final no llegó a concretarse, por lo que se quedó fuera del reality.

Es en este contexto que, en las últimas horas, durante su participación en ‘Me Late Estelar’, es que confesó cuáles fueron los motivos por los que no quiso sumarse al programa y que involucra ni más ni menos que a Pamela Díaz.

«Yo no fui a firmar mi contrato, porque no quería estar sometida a lo mismo que me sometí en La Granja Vip. No es encontrarme (con Pamela), son las conductas, yo creo que todo el mundo ve las conductas apropiadas e inapropiadas», comenzó señalando Cathy Barriga.

Siguiendo por esta línea, agregó que «ella (Pamela) tenía libertades para ver a sus hijos, para comunicarse. A mí solo me ofrecieron, yo insistí, y me ofrecieron solo dos llamados telefónicos a la semana. Y hablando económicamente, para qué vamos a hablar una cosa por la otra».

Junto con esto, Cathy Barriga mencionó que «finalmente, lo que estamos viendo es lo mismo que en La Granja Vip y más fuerte, porque hay más peleas, hay más conflictos».

Siguiendo por esta línea, mencionó que estuvo en una serie de reuniones y que incluso llegaron a redactar el contrato, pero que tras estar por varios días sin su celular y meditarlo mucho, decidió rechazarlo. «Tuve varias reuniones, cinco o seis (…) fue complicado, conversamos mucho puntos y a dónde iba el reality».

Cathy Barriga y su rechazo a Tierra Brava

«Está la diferencia con el trato, pero no solamente con ella, yo creo que igual tiene que ver con los privilegios por sobre todos, porque se entiende que las necesidades emocionales tienen que ser iguales. La plata puede quizás ser más según sea más conocida o menos conocida», continuó Cathy Barriga.

Además, indicó que «tuve muchas reuniones, yo exigí todo lo que exigí». Momento en el que Daniel Fuenzalida le consultó que si aceptaran las condiciones que pidió, se sumaría al reality.

«Es que, sabes lo que pasa, de lo que yo he visto (…) yo siento que sigue siendo lo mismo y los mismos privilegios. Y para qué voy a ir si ya hay una persona predeterminada (…) Estamos en tiempos de no discriminación y de igualdad. No estamos hace 20 años, como fue La Granja Vip», respondió Cathy Barriga.

Por último, la exalcaldesa afirmó que «siento que la falta de respeto al sentarme a mí y evaluarme como una persona de segunda categoría, las personas somos todas iguales».