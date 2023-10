«Hue… falsa»: La violenta discusión entre Fran Maira y Scarlette que dejó la grande en Gran Hermano

Este fin de semana quedó la grande en Gran Hermano Chile. Pues el reality ha estado en el ojo del huracán debido a diferentes peleas que han tenido los jugadores dentro de la casa. El primer remezón fue por una pelea entre Constanza Capelli y Jennifer Galvarini «La Pincoya», y ahora, el turno fue de Scarlette Gálvez, quien también protagonizó un tenso momento con dos de sus compañeros.

La participante que lleva poco más de un mes dentro de la «casa más famosa del mundo» tuvo el primer encontrón con Raimundo Cerda, para después enfrascarse en otra discusión con la recién ingresada Fran Maira, según quedó en evidencia por registros del pasado viernes.

En este contexto, Rai partió lanzando a Skarcita: «No digas cosas que no son, llevas 10 días acá hue…». A lo que la joven le contesta: «Si es la verdad, es la verdad. Ya 10 días, ya…».

Tras ello, ambos participantes siguieron tensionando el ambiente. «Deci’ que te van a salvar primero», expresa Raimundo con evidente molestia.

«¿Y por qué vení a decirme hue… a mí y no a ella?», le replica Scarlette. Acto seguido, el hombre le lanzó toda la artillería: «Porque estás diciendo hue… que no son po’. Entonces, aterriza, aterriza».

La fuerte discusión entre Scarlette y Fran Maira en Gran Hermano Chile

Pero eso no es todo, ya que luego de eso, Scarlette también enfrentó a Fran Maira, donde se dijeron de todo dejando estupefactos a todos sus compañeros.

Así disparó de entrada Francisca: «Yo salí hablando puras hue… buenas de ti, después salgo y a los tres días hablando mierda de mi. Esa hue… no se hace, esa hue… es de una mina desleal, y aparte de desleal, porque no me debes nada, es una hue.. falsa y esa hue… toda la casa lo sabe igual».

Ante esto, Skarcita no se quedó callada y contestó fuertemente. «Y también lo saben de ti, por algo también te tiran la pelea».

«Por algo te quedaste sola», sentenció Scarlette.