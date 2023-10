Gran Hermano: Pincoya toma radical decisión tras feroz pelea con Cony: «Me parte el corazón, pero…»

Un fin de semana de alto impacto vivieron los participantes de Gran Hermano Chile este fin de semana, pues las principales protagonistas del reality, Pincoya y Cony, se vieron envueltas en una fuerte pelea en medio de la fiesta.

Y es que lo que solo era una discusión, escaló a niveles estratosféricos luego de que Jennifer Galvarini «empujara» a Constanza Capelli, lo que a la bailarina no le gustó para nada y pidió su renuncia o expulsión de su amiga.

Situación que hizo que la producción de Gran Hermano Chile evaluara el caso y revisara las cámaras para tomar una determinación, la cual resultó en que no había expulsión. En este sentido, se comunicó que ambas jugadoras seguirán dentro de la «casa más famosa del mundo».

Pero, al parecer la relación entre ellas llegó hasta ahí, pues así quedó en evidencia tras las conversaciones que tuvieron con los animadores del programa. Donde Pincoya aseguró que tomó una drástica decisión con respecto a su amistad con Cony.

«En ningún momento me puse en la buena con Sebastián, como ella piensa, siempre le dije a él que si la hacía llorar no podía tener una amistad con ella, y yo tampoco voy a permitir que nadie hable mal de ella, porque siempre la voy a defender», partió diciendo, explicando lo que sucedió.

El descargo de Pincoya en Gran Hermano Chile

Acto seguido, comentó la determinación que tomó tras el altercado. «El cariño está, pero le digo algo, uno cuando quiere a alguien también puede hacer un distanciamiento, y no quiere decir que se rompe una amistad, me parte el corazón, pero voy a hacer un paso al lado».

A lo que agregó: «En este momento, el cariño está, el amor está, pero voy a hacer un paso al lado, pero es por un bien de cuidar una amistad que puede durar afuera, pero en este momento, yo creo no vuelva a conversar con ella, un trato cordial voy a tener».

Y para cerrar, Pincoya expuso: «La voy a dejar, cuando tú amas a alguien, también es una muestra de amor, y yo soy una persona fuerte y por eso lo voy a hacer, no quiero volver a discutir con ella, y me conozco, porque no es lo mismo discutir con una amiga que con alguien que no lo es».