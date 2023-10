«¡Para ganar, hay que participar!»: Ganadora de la caja misteriosa nos acompañó en Central RadioActiva

Esta mañana tuvimos el privilegio de recibir la visita de Mónica, la afortunada auditora que ganó el concurso realizado por nuestro Daniel Fuenzalida «Ex Huevo» a través de su cuenta de Instagram. Pues el juego consistía en adivinar el objeto que había al interior de una caja misteriosa, lo que no fue problema para la señorita que adivinó de inmediato lo que había: «¡Hay una caja de fósforos!».

Así fue como desató la euforia dentro del estudio, que con mucha emoción le comunicaron que se había ganado nada más ni nada menos que un millón de pesos. Un gran momento que dejó a nuestra auditora sin palabras, pero con la promesa de que hoy nos visitaría en Central RadioActiva para conversar y venir a buscar su premio.

La auditora ganadora del concurso nos visitó en Central RadioActiva

Durante este martes, Mónica se tomó un tiempo para conversar con nosotros, donde aseguró que la suerte es algo que suele tener de su lado, ya que ha participado en varios concursos. «Con mi mamá nos gustaba participar y hemos ganado varios premios participando. Mi hermano concurso en Sábado Gigante, después yo también en el año 85′ y mi hermana en el año 82′ se ganó un auto en la Radio Minería».

Una familia buena para los concursos y que la suerte les ha beneficiado, pues ahora fue el turno de nuestra fiel auditora, que sostiene que lleva varios años acompañándonos en cada programa y que no podía creer lo que le había sucedido, tanto así que sus familiares tampoco le creían y pensaron que estaba bromeando. «Yo le puse familia, acabo de ganar un millón de pesos en RadioActiva. Algunos no me creyeron. hasta que después mi hija bajó el link de la página del Instagram y ahí ya creyeron que realmente era verdad y ahí me saludaron y me felicitaron. Así que ya saben que yo siempre he tenido suerte, siempre me ando encontrando plata…», dice entre risas.

De tanto jugar, Mónica se lleva una platita que sin duda ayuda a sacar de apuro, así que si quieres tener la misma suerte de ella y participar por premios, tienes que estar atento a nuestros programas porque el próximo ganador o ganadora puedes ser tú.