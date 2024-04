Guarén revela haberse sometido a delicada cirugía antes de ingresar a «Tierra Brava»

Durante su participación en «Podemos Hablar» de CHV, Valentina Torres, también conocida como «La Guarén», reveló haber sido diagnosticada con un aneurisma Esta condición la llevó a someterse a una delicada cirugía en 2022.

A pesar de haberse recuperado satisfactoriamente, la influencer confesó que aún está en un proceso delicado y sigue siendo vulnerable a futuros episodios.

La delicada condición de Guarén

Valentina Torres compartió que los síntomas que condujeron al diagnóstico comenzaron dos años antes de la cirugía, durante la pandemia. Comenzando a experimentar dolores de cabeza persistentes y pinchazos en el ojo derecho.

Después de una serie de exámenes, los médicos descubrieron el aneurisma y advirtieron sobre el riesgo que representaba. Señalando que esto generaba altas probabilidades de sufrir un derrame cerebral inminente.

«Me dijeron que solo tenía dos años de vida«, reveló Torres en la entrevista. «Fue una noticia devastadora, despertaba cada día agradecida por estar viva, pero evitaba enfrentar la realidad», agregó.

A pesar de la gravedad de la situación, la chica reality se sometió a la cirugía y pudo recuperarse, aunque aún necesita chequeos regulares y seguimiento médico. Incluso cuando ingresó al reality «Tierra Brava», aún estaba en tratamiento y recibió el visto bueno de su médico para participar.

«Me estoy haciendo chequeos, todavía me toca hospitalizarme para queme den de alta. Todavía no estoy de alta y yo me metí al reality», señaló. «Fui al doctor antes y posterior al reality y él también dio un certificado médico de que podía participar», afirmó en el espacio.

«Prácticamente tengo una malla en el aneurisma«, explicó Torres, enfatizando su determinación para continuar con su vida a pesar de los desafíos de salud que enfrenta.

La revelación de Torres destaca la importancia de la conciencia sobre la salud y el valor de enfrentar los desafíos con determinación y positividad.