¡Se llevó millonario premio! Auditora estalla tras ganar concurso en Central RadioActiva

¡Para empezar la semana de la mejor manera! Este lunes en medio de Central RadioActiva, se vivió un emocionante momento tras encontrar la ganadora de un concurso realizado por nuestro locutor Daniel Ex Huevo Fuenzalida. Y es que nuestra querida auditora no lo podía creer y no podía más de la emoción.

Pues para entrar en contexto, el conductor del Matinal Gigante de RadioActiva organizó una competencia que tenía que ver con nada más ni nada menos que con una caja misteriosa. Dentro de esta caja se encontraba un objeto desconocido, y la participación consistía en adivinar su contenido. Pero, ¿cómo había que inscribirse?, la respuesta es simple, solo había que dejar el número de contacto por mensaje de Instagram a la cuenta de Daniel Fuenzalida.

Auditora se lleva Gran premio en Central RadioActiva

Dicho esto y después de unos intentos, el ex Huevo llamó a Mónica, quien es de Santiago Centro para que intentara adivinar cuál era el objeto de la caja misteriosa. Pues la señorita segura de sí misma, lanzó: «¡Hay una caja de fósforos!».

Tras unos segundos de suspenso, Daniel Fuenzalida dice fuertemente: «¡Mónica te ganaste el millón de pesos, Mónica porque adentro estaba la caja de fósforos!», desatando la locura de nuestra auditora. Pues ella no podía más, no encontraba las palabras y solo atinó a decir: «Estoy muy emocionada».

Luego de ello, compartió con la gente lo que haría con esa platita: «Pagaré algo que debo y el resto disfrutarla con mis hijas y mi marido».

Pues cabe decir que Mónica, la afortunada ganadora de un millón de pesos, al fin le tocó la suerte, puesto que según señaló en el contacto ella es «fanática de hace como 25 años, siempre escucho la radio y participo en todos los concursos, en los departamentos, en los autos…».

Así se lleva una platita que sin duda ayuda a sacar de apuro a cualquiera, así que si quieres tener la misma suerte de ella y participar por premios, tienes que estar atento a nuestros programas porque el próximo ganador o ganadora puedes ser tú.