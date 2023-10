¿Tierra Brava o Gran Hermano?: Filtran que Angélica Sepúlveda y Fanny Cuevas entrarán a conocido reality

¡Arde la pantalla chica nacional! La razón es la bomba que lanzó el periodista Hugo Valencia, mediante sus redes sociales y en el programa farandulero Zona de Estrellas. La misma que está relacionada a los posibles regresos de Angélica Sepúlveda y Fanny Cuevas a la pantalla chica.

Resulta que el panelista farandulero aseguró que las dos conocidas famosillas se sumarían a ni más ni menos que al reality Tierra Brava. Lo anterior se debe al gran éxito en sintonía del espacio de Canal 13 con destacados rostros de farandulandia como Junior Playboy, Dani Castro, Miguelito, Luis Mateucci y Pamela Díaz.

Las dos impactantes posibles incorporaciones del reality Tierra Brava

Hugo Valencia se tiró a la piscina y afirmó la información antes mencionada sin ningún tipo de problemas. «A más de 10 años de esta pelea, ambas volverían a verse. Viajarían en unas dos semanas más (tiempo real) para sumarse a Tierra Brava junto a Arturo Longton, Nicole Block, Nicolás Solabarrieta y Max Cabezón», lanzó el periodista farandulero en su cuenta de Instagram.

La reciente confirmación de Angélica Sepúlveda en sus redes

Esta especulación llega una par de jornadas después de que la «Fierecilla de Yungay» aseguró que volvería pronto a los realities.

«Me dijeron que vaya a ganar, que ellos me apoyan en todas las decisiones que tome y que no me preocupe dentro del encierro por el que dirán, pues saben que es un show televisivo y ellos me quieren ver en 10 realitys más ❤️🥰🤩», continuó señalando la famosilla en su Instagram.

Asimismo, la «Fierecilla de Yungay» le agradeció a sus padres y a sus seguidores por todo el apoyo recibido. «Papitos bellos los amo con mi alma y siiiiii entro a ganar, he dicho!!! 🌈💃💪💥👩‍🌾 Gracias gracias gracias a todos por la hermosa energía de luz que me envían ❤️ #energiapositiva #felicidadparatodos #gratitud #kiss #loveinfinity #myfamily #newgame #actitud #sinmiedo #warrior #thebest #❤️», complementó, de acuerdo a lo restacado por Radio Pudahuel.

«Falta bastante para que entre, debo organizar primero mis compromisos laborales en nuestros emprendimientos, pero ya di el sí y apenas sepa fecha exacta les cuento❤️❤️❤️😍😍», concluyó la querida chica reality.