«Vieja cu… no se aburre»: Fanny Cuevas se lanza sin filtro contra Angélica Sepúlveda por su ingreso a Tierra Brava

El ingreso de Angélica Sepúlveda a Tierra Brava de Canal 13 generó diversas reacciones positivas, aunque también negativas. Tal fue el caso Stephanie «Fanny» Cuevas, la ganadora del reality Mundos Opuestos 2, quien no se guardó nada en sus historias de Instagram y arremetió con todo contra la nueva participante del programa de Canal 13.

La chiquilla dejó la patá en la mencionada red social tras dejarle un potente «recado» a Angélica Sepúlveda. «Vieja ridícula», fue el primer mensaje que escribió Fanny Cuevas en sus historias. No obstante, eso fue solo para calentar motores antes de lanzar toda su artillera contra la ganadora del reality Granjeras en 2005.

«Que alguien me explique a quien le ha ganado esta hueo… mala! Que no se acuerda que no llegó ni a la final en Mundos Opuestos 2. Vieja cu… no se aburre! Va a entrar con bastón. Quiere ganarle a Arturo que no se puede ni la raja. Conmigo quedaste chica, vieja, fea y mala competidora», arremetió la ex chica reality, junto con añadir: «que hueá Canal 13, la gente no la quiere ver», complementó la ahora también cantante.

Las reacciones de los seguidores de Fanny Cuevas tras sus palos a Angélica Sepúlveda

Fanny Cuevas no paró de expresarse en sus historias de Instagram, pues compartió su casilla de solicitudes de mensajes de Instagram. Muchas personas reaccionaron a sus palabras y ella respondió a todos los mensajes que le llegaron a su cuenta.

«Me han llegado muchos mensajes de personas que piensan igual que yo! Y agradezco el tiempo que se dan para escribirme. Para los que tiran mierda y dicen que no me llamaron, les cuento bebés que se aburrieron de llamarme!!!! Y no les quedó de otra que llevar a la momia. Más vieja y más barata», remató Fanny Cuevas en su perfil oficial.