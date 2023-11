¡Alto impacto! Confirman que Arturo Longton se separó de su esposa tras 13 años de matrimonio

No cabe duda que esta última semana ha sido una de las más duras para Arturo Longton, quien se supo que es uno de los próximos eliminados del reality de Canal 13, Tierra Brava, y además, se dio a conocer una delicada situación por la cual estaría atravesando el chico reality.

Así lo reveló la reconocida periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, quien por medio de su cuenta de Instagram destapó la noticia de que «La Leyenda» sufrió la ruptura de su matrimonio con Daphnee Bunney tras más de 13 años.

«¡SE ACABÓ! Tras 13 años de matrimonio, Arturo Longton y Daphne terminaron su relación», expresó la comunicadora.

Quién es Daphnee Bunney, la desconocida exesposa de Arturo Longton

Ante esto, cabe decir que los tortolitos estuvieron en pareja por diez años, para así, dar un paso más grande y terminar casándose en el 2010. Sin embargo, años después ambos tomaron la decisión de separarse, aunque en el ámbito legal seguirían juntos.

En ese sentido, Arturo Longton se refirió a su pareja hace un par de años en el programa «Socios de la Parrilla». «Siempre he estado casado, nunca me he separado legalmente», contó el exchico reality.

«Tenemos como una relación bien especial nosotros dos (…) Nunca tuvimos hijos y como que nos vamos a querer toda la vida… y de repente como que estamos juntos, pero no estamos», expresó Arturo Longton.

Sin embargo eso no fue lo único que soltó Longton, ya que contó que a pesar de que están separados, tienen sus remember. «Es extraño, porque yo he tenido parejas entre medio, pero yo doy mi vida por ella (Daphnee) y no por mi pareja; es una cosa como un karma».

De hecho, lo describió «como que tengo un sentido de protección y como un amor más profundo de lo normal».

«Por ejemplo, tú me preguntas ‘¿por quién das tu vida?’, y yo doy mi vida por ella po’, así, como tú la das por tu hijo o tu hija, yo la doy por ella y nadie más», contó Arturo Longton en aquella ocasión.

Poco se sabe respecto a la mujer que se ganó el amor eterno de Arturo Longton. Su nombre Daphnee Bunney, actualmente tiene 45 años y es Ingeniera Comercial.

La pareja se conoció en la Quinta Región, pololearon durante 10 años y finalmente en 6 de noviembre del 2010 contrajeron matrimonio por el civil.