Red Hot Chili Peppers en Chile: El reencuentro marcado por el regreso de John Frusciante

Tras cinco años, Red Hot Chili Peppers llevó a cabo su esperado regreso a nuestro país luego de su última presentación cerrando el Lollapalooza Chile 2018.

El reencuentro con Chile tuvo la alineación clásica de Red Hot Chile Peppers en casi una hora y media de show, marcado por el regreso del guitarrista John Frusciante. De esta manera, este 19 de noviembre en el primer concierto de los dos agendados en el Movistar Arena, los ansiosos asistentes pudieron disfrutar de la música en vivo de Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith y John Frusciante.

El regreso en grande de los Red Hot Chili Peppers

Con despliegue de su repertorio clásico e improvisaciones entre el guitarrista y el carismático Flea al bajo, los californianos demostraron que los años no pasan por ellos, especialmente por Chad Smith y su potencia en batería y el registro casi intacto de Anthony Kiedis (¡61 años!).

«Around the World», «The Zephyr Song», «Dani California», «Terrapin», «Suck My Kiss», «By The Way», «Under The Bridge» y «Give It Away», fueron solo una parte de su repertorio que encantó a sus fanáticos en el recinto del Parque O’Higgins.

Durante el transcurso de la noche, Red Hot Chili Peppers nos trajo nostalgia y nos brindó un recorrido por los años 90´, tocando un clásico tras otro y evidenciando que no envejecen con el tiempo.

Pero cabe decir que no será su única presentación en nuestro país, puesto que la banda se quedará un par de días en Chile, ya que su segunda fecha es el martes 21 de noviembre en el mismo Movistar Arena, donde no se descarta que puedan haber sorpresas y cambios en su setlist.