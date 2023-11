¡Alto impacto! Esposa de Miguelito habría exigido su salida de Tierra Brava por estos impactantes motivos

Desde que comenzó Tierra Brava, uno de los participantes que más ha llamado la atención es Miguelito, quien ha sido protagonista de diversas situaciones dentro del reality de Canal 13, lo cual habría desatado el enojo de Marlene Valencia, su pareja.

Así lo dio a conocer el programa de farándula, Zona de Estrellas, donde aseguran que el comportamiento del comediante ha llevado a su esposa a pedir la salida del ex MCC. «Me comentan que han pedido la salida inmediata de Miguelito de reality Tierra Brava. La información me llega es que sería precisamente su mujer quien habría tomado contacto con la producción de Canal 13 para pedir por favor que saquen a Miguelito del reality«, sostuvo Hugo Valencia.

Pues los motivos no serían nada menores, puesto que Marlene Valencia habría solicitado aquello por supuestas amenazas que ha recibido su familia.

«Le han llegado ciertas amenazas que hacen peligrar la integridad del círculo más cercano de Miguelito, todo a consecuencia de acciones que él ha tenido dentro del reality. No me especifican cuáles, pero la exposición que ha tenido Miguelito ha llevado a que, como suele ocurrir, lamentablemente en un mundo dominado por las redes sociales, se está haciendo más común de los que muchos quisiéramos, y es que se han visto afectadas por cosas que solo les debieran competer solo a aquellos personajes públicos», comentó.

¿Qué habría dicho la esposa de Miguelito, Marlene Valencia?

Tras ello, el periodista Hugo Valencia se puso en contacto con Marlene, quien no quiso hablar sobre su pareja. Aunque el comunicador aseguró que accedió a conversar con el círculo cercano de la chiquilla.

En este sentido, el panelista de Zona de Estrellas expuso: «Hay una frase que ella compartido, según a mí lo que me cuentan, con sus más cercanos y que de alguna manera no va a dar luces de lo que ella cree o piensa de todo lo que ha hecho Miguelito en el programa, puntualmente de esto último que tiene que ver con el coqueteo con otras mujeres. Y me dicen ‘cuando él salga va a tener que dar muchas explicaciones de todo lo que ha hecho al interior de ese reality‘».

Y para cerrar, detalló sobre la esposa de Miguelito: «Eso sería lo que Marlene ha compartido con su entorno más cercano. Insisto, no me lo dice ella, ella no quiere hablar del tema, no le interesa referirse ni al tema de las amenazas, ni de que ha pedido la salida de Miguelito y mucho menos a la vinculación con otras mujeres. Pero lo que si ha conversado con otras personas es que Miguelito va a tener que salir a dar explicaciones», concluyó.